Gobierno venderá una libra de pollo a niños, embarazadas y ancianos en Las Tunas tras el paso de Melissa

El Grupo Empresarial de Comercio de Las Tunas informó este martes que se comenzó a distribuir y vender una libra de pollo destinada únicamente a niños menores de 13 años, personas mayores de 65 y embarazadas, como parte de las “acciones de recuperación” tras el paso del huracán Melissa.

Según la publicación oficial en Facebook, el producto ya se encuentra disponible en bodegas de los municipios de Las Tunas, Puerto Padre y Colombia, y en los próximos días llegará al resto del territorio tunero.

Las autoridades insisten en que la venta se hará a través del sistema de comercio racionado y solo para los grupos priorizados.

El Periódico 26 confirmó la información, señalando que esta distribución forma parte de las acciones dirigidas a los municipios más afectados por el huracán.

En el municipio de Manatí, el combinado cárnico Victuro Acosta López aseguró a la radio local que el pollo ya se encuentra disponible en la red de carnicerías de la zona urbana, así como en las localidades de Dumañuecos y Puerto Manatí, mientras que la entrega en la zona rural se realizará próximamente.

Las unidades de comercio recordaron además a los consumidores con derecho a este producto que deben comprarlo el mismo día en que se distribuye, pues de no hacerlo perderán la asignación de esa libra de pollo.

La medida ha generado malestar entre la población tunera, que la considera insuficiente y excluyente.

En redes sociales, varios usuarios expresaron su inconformidad por lo que califican como una “limosna” en medio de la crisis alimentaria que atraviesa el país.

“Y las demás personas de la población no tienen derecho a nada, como siempre. Mientras tanto, los directivos se llevan a sus casas la mayor parte”, escribió Luis Ángel G. Hipolit.

“¿Y los de 14 a 64 años qué comen entonces? Tendremos que esperar a los 65 para poder comprar pollo. Seguiremos pagando precios abusivos”, comentó Marcia Labrada Suárez, a lo que Yamelin Velázquez añadió: “Parece que los de 14 a 64 no fueron afectados por el ciclón”.

“Por Dios, qué falta de respeto. ¿Cómo creen que mi hijo de 4 años y mi padre de 75 van a vivir con una libra de pollo?”, cuestionó Roberto Eliades Bermúdez Tamayo, mientras Ivon Salazar Moro resumió el sentir de muchos: “Siempre lo mismo, las limosnas para el pueblo y los privilegios para los de arriba.”