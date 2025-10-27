Compañía de alimentos en EE.UU. retira millones de libras de pollo de los almacenes: Esta fue la razón

Vídeos relacionados:

La empresa estadounidense de alimentos Hormel Foods retiró del mercado casi cinco millones de libras de productos de pollo congelado listos para consumir, tras recibir quejas de clientes que encontraron piezas metálicas en los alimentos.

Según el Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), citado por la cadena Telemundo, no se han reportado lesiones ni incidentes graves vinculados al consumo de los productos afectados.

Tras múltiples quejas de clientes, la compañía, con sede en Austin, Minnesota, descubrió que los fragmentos metálicos provenían de una cinta transportadora utilizada durante la producción, lo que llevó a la retirada inmediata de los lotes.

Luego del proceso de indagación, se supo que encontraron metal en productos congelados de pechuga y muslo de pollo, expuso el citado medio de prensa.

Los productos de pechuga y muslo de pollo fueron distribuidos entre el 10 de febrero y el 19 de septiembre a HRI Commercial Food Service, un proveedor nacional de alimentos para hoteles, restaurantes e instituciones.

Las autoridades expresaron preocupación de que parte del producto ya haya llegado a establecimientos de servicios de alimentación.

Los artículos retirados incluyen:

Cajas de 13.9 lb con “Carnes estofadas al fuego Hormel, muslo de pollo sin hueso” (código 65009).

Cajas de 13.8 lb con “Carnes estofadas al fuego Hormel, pechuga de pollo sin hueso” (códigos 77531 y 46750).

Cajas de 23.8 lb con “Hormel Carnes al fuego totalmente naturales, pechuga de pollo deshuesada” (código 86206).

Cajas de 6.1 kg con “Pechuga de pollo deshuesada con carne de costilla” (código 134394).

En total, se estima que 4,874,815 libras de pollo forman parte de la retirada. El FSIS recomendó a distribuidores y empresas de servicios de alimentación verificar sus inventarios y desechar o devolver los productos afectados para evitar riesgos.