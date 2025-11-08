Cuba pospone la reparación de la termoeléctrica Guiteras debido a la fragilidad del sistema eléctrico

Vídeos relacionados:

Cuba pospuso el mantenimiento anunciado de la termoeléctrica Antonio Guiteras, en Matanzas, ante la imposibilidad de detener la planta sin agravar el ya frágil equilibrio del sistema eléctrico nacional, afectado por apagones diarios y déficit de generación.

El periodista oficialista José Miguel Solís informó en Facebook que, “en consonancia con la evolución del sistema electroenergético nacional y de la industria”, se decidió aplazar por al menos 48 horas la parada técnica de la central.

Captura Facebook / José Miguel Solís

Según explicó, la planta mantiene una generación de 120 megavatios, pese a que registra una importante pérdida de agua en la caldera.

El ingeniero Román Pérez Castañeda, subdirector técnico de la Guiteras, señaló que a pesar de la falla podrían “mantener las labores por el nuevo plazo” y, a la vez, “perfilar más detalles de la ruta crítica”, es decir, el plan de mantenimiento general.

Horas antes de ese anuncio, la propia termoeléctrica Antonio Guiteras había publicado en su perfil oficial de Facebook que se encontraba lista para iniciar la parada programada, prevista para cuatro días, “en cuanto las condiciones del sistema eléctrico nacional lo permitan y en coordinación con el MINEM, la UNE y el Despacho Nacional de Carga”.

Captura Facebook / Cte Antonio Guiteras

El comunicado técnico detalló que la causa principal de la intervención es el alto consumo de agua por un salidero en una línea de alta presión, y que se planificaron más de 500 actividades: reparación de válvulas, limpieza de condensadores, mantenimiento de sistemas automáticos, eléctricos y de combustión, entre otros.

La dirección de la planta aseguró que cuenta con agua suficiente para el enfriamiento, equipamiento técnico disponible, medidas de seguridad reforzadas e incluso la presencia de bomberos ante cualquier eventualidad.

Aun así, el mantenimiento quedó suspendido temporalmente. La explicación implícita es simple: el país no puede prescindir de los 120 megavatios que aporta la Guiteras, una unidad envejecida que desde hace años sostiene al límite el sistema eléctrico nacional.

En los últimos meses ha sufrido múltiples averías, paradas imprevistas y salideros que han obligado a interrupciones constantes en su funcionamiento.

Días atrás, la unidad había sido parcialmente detenida por trabajos de cambio de piezas, luego de una cadena de averías que pusieron en evidencia el deterioro estructural de la central.

Las autoridades explicaron que la intervención era necesaria para evitar daños mayores, aunque el mantenimiento completo se aplazó por falta de estabilidad en la red.

Poco después, otra interrupción por avería volvió a sacar del sistema a la Guiteras, obligando a distribuir la carga entre otras unidades menos eficientes y a incrementar los apagones en todo el país.

El patrón de fallos recurrentes demuestra la incapacidad del régimen para sostener una planta que, pese a su antigüedad, sigue siendo una de las principales fuentes de generación del país.