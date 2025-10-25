Tras interrupción por avería, la Guiteras volverá a salir del sistema por mantenimiento

Vídeos relacionados:

La Central Termoeléctrica Antonio Guiteras retomó sus operaciones y mantiene una generación por encima de los 200 megavatios, después de solucionarse la avería en un transformador de 6 kV que había obligado a reducir la potencia en la jornada anterior.

Según el reportero oficialista José Miguel Solís, la dirección técnica de la planta confirmó que la intervención permitió estabilizar la unidad y adelantar la preparación de próximas tareas de mantenimiento.

El subdirector técnico, ingeniero Román Pérez Castañeda, explicó que el equipo de la Guiteras se alista para un mantenimiento de aproximadamente cuatro días, enfocado en el recalentador de alta temperatura, la limpieza de los calentadores de aire regenerativo y acciones destinadas a disminuir el consumo de agua.

El objetivo inmediato es afianzar la disponibilidad tras la reparación del transformador y reducir las tensiones operativas que acompañaron el descenso de carga de la víspera.

Pérez Castañeda añadió que, tras la maniobra para reparar el transformador de 6 kV, se sospecha un ligero incremento en el uso de agua, indicador que será atendido en la intervención corta anunciada para optimizar parámetros antes del siguiente ciclo de explotación.

Concluido ese paso, la central ejecutará el último mantenimiento ligero del año, antes de acometer un mantenimiento general de seis meses orientado a consolidar una generación estable cercana a los 300 megavatios, incrementar el tiempo de permanencia en línea y sostener un consumo de agua aceptable.

La reanudación de la operación por encima de los 200 MW y el cronograma técnico trazado buscarían mejorar la aportación sostenida de la mayor termoeléctrica del país en el corto y mediano plazos, pero hasta ahora esas estrategias de mantenimiento no han solucionado el desgaste general del SEN.

La administración de la Guiteras insistió en que el plan será clave para elevar la confiabilidad de la unidad durante los próximos meses.

Cuba amaneció este sábado sumida en una nueva jornada de apagones masivos, con una previsión de afectaciones superiores a los 1,800 megavatios (MW), según el reporte oficial de la Unión Eléctrica (UNE) sobre el estado del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

El pronóstico para el horario pico de esta noche anticipa una disponibilidad total de 1,544 MW frente a una demanda máxima de 3,350 MW, lo que dejará un déficit de 1,806 MW. Si las condiciones se mantienen, las afectaciones podrían alcanzar los 1,876 MW en ese horario.