Cuba cambiará al horario de invierno el 2 de noviembre para “aliviar apagones”

El régimen cubano cambiará al horario de invierno el próximo 2 de noviembre, una medida que el gobierno presenta como parte de su estrategia para aprovechar mejor la luz solar y un intento estéril por aliviar los apagones que afectan al país.

Según informó el periódico oficialista Sierra Maestra, el ajuste se realizará a la 1:00 de la madrugada, momento en que los relojes deberán atrasarse una hora, marcando nuevamente las 12:00 de la medianoche.

El medio explicó que esta práctica se aplica “para optimizar el uso de la luz natural durante los meses con menos horas de sol”.

Ese mismo día también se implantará el mismo horario de invierno en Estados Unidos.

El último cambio de hora en la isla ocurrió el 9 de marzo de 2025, cuando se inició el horario de verano.

Sin embargo, aunque el régimen confía en este cambio de horario y en la ligera disminución de las temperaturas durante los meses menos calurosos, para “aliviar” la tensa crisis energética que padece la isla desde hace años, el pueblo ya no tiene ni pizca de confianza en ese bálsamo.

La falta de mantenimiento en las termoeléctricas y la escasez de combustible han dejado al país sumido en apagones diarios que afectan hogares, hospitales y centros de trabajo.

Sin embargo, la incredibilidad de la población, al pensar que en el “invierno” no mejorará el problema de los apagones, tiene un basamento.

El director general de la Unión Eléctrica de Cuba (UNE), Alfredo López Valdés, confirmó en septiembre que la central termoeléctrica Antonio Guiteras, en Matanzas, saldrá de operaciones a finales de este año para un mantenimiento capital de seis meses.

Durante su intervención en el programa oficialista Mesa Redonda, López Valdés señaló como principales causas de los problemas actuales la “falta de mantenimiento” acumulada y la “falta de regulación” del sistema eléctrico.

Por ello, anunció que el plan de mantenimiento tendrá un “alcance grande” y será determinante para prolongar la vida útil de la planta.