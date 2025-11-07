Sale de servicio la termoeléctrica Antonio Guiteras en Cuba: Más apagones y más indignación

Vídeos relacionados:

La Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, ubicada en Matanzas y considerada la más importantes del país, salió este viernes del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

La noticia fue inicialmente anunciada por la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) mediante un escueto mensaje en Facebook.

Fuente: Captura de Facebook/Unión Eléctrica UNE

Sin embargo, más tarde publicaron una aclaración que intentó, sin mucho éxito, apaciguar la tormenta de críticas.

En su segunda comunicación, la UNE explicó que la planta saldría alrededor de las 9:00 a.m. debido a que su potencia había disminuido hasta los 120 MW, por lo que se ejecutarían “trabajos impostergables” dirigidos a la recuperación de potencia.

A diferencia del primer mensaje, en esta ocasión se ofreció una previsión: se estima que la parada durará cuatro días y se espera que la termoeléctrica sincronice nuevamente el próximo martes.

Lo más leído hoy:

Fuente: Captura de Facebook/Unión Eléctrica UNE

La falta de información inicial y el uso reiterado de fórmulas vacías como “defectos impostergables” encendieron de inmediato el malestar popular en redes sociales.

Un sistema eléctrico al borde del colapso

La salida de la Guiteras ocurre en un momento especialmente crítico para el SEN.

Según el parte oficial de la UNE de este 7 de noviembre, la disponibilidad nacional era de 1,529 MW, frente a una demanda de 2,107 MW, lo que ya representaba un déficit de 589 MW en la mañana.

Para el horario pico nocturno, se estima un desbalance aún mayor: 1,335 MW de déficit, con una afectación total prevista de 1,405 MW.

Las causas se repiten:

-Unidades averiadas en Nuevitas, Felton y Antonio Maceo.

-Otras en mantenimiento como Santa Cruz del Norte y Céspedes.

-Limitaciones graves en generación distribuida por falta de combustible y lubricantes.

-70 centrales fuera de servicio, sumando 723 MW indisponibles.

Mientras tanto, la aportación de los 22 parques solares fotovoltaicos de Occidente y Centro, aunque significativa (1,959 MWh), sigue siendo insuficiente para compensar la inoperancia de las plantas térmicas.

Fuente: Captura de Facebook/Unión Eléctrica UNE

Reacciones: Entre la burla, la desesperación y la furia

Las redes sociales se llenaron de mensajes de indignación, sarcasmo y frustración.

Si bien algunos comentarios tomaron el hecho con humor ácido: “defecto impostergable es este país”, sentenció alguien, la mayoría expresó un profundo agotamiento ante la crisis energética prolongada, la falta de transparencia oficial y las consecuencias cotidianas de los apagones: alimentos perdidos, enfermedades, mosquitos, falta de agua, noches sin dormir.

Usuarios de todas partes del país describen situaciones desesperantes:

-En Santiago de Cuba hay zonas del centro que llevan más de 12 días sin electricidad y más de dos meses sin agua potable.

-En Artemisa se reportan 180 MW de déficit constantes, sin importar la hora del día.

-En San Antonio de los Baños los cortes suman hasta 16 horas diarias, con breves lapsos de corriente que no alcanzan para cargar equipos ni cocinar.

-En Ciego de Ávila una vecina resumió la situación: “Dan una hora y media de corriente para 12 horas apagados. Eso no le importa a nadie”.

-Y en Matanzas, la propia provincia donde está la Guiteras, muchos sienten que están pagando un precio desproporcionado.

Hay también acusaciones más contundentes: desde el reparto desigual de los apagones, hasta la denuncia de que ciertos circuitos en la capital permanecen “intocables”, mientras el resto del país queda sumido en la oscuridad.

El peso simbólico de la Guiteras

Cada vez que se menciona la CTE Antonio Guiteras, se revive el mismo ciclo: anuncios ambiguos, una salida de servicio, semanas o meses de apagones severos, y luego una reintegración que nunca garantiza estabilidad.

Esta planta, que debería ser una garantía energética para el occidente del país, se ha convertido en el símbolo del deterioro general del sistema eléctrico.

La UNE informó en meses anteriores que esta unidad recibiría una parada programada para mantenimiento mayor a finales de 2025.

Sin embargo, esta salida forzada, calificada como “impostergable”, pone en duda no solo su fiabilidad técnica, sino también la capacidad de planificación energética del Estado cubano.

La mayoría de los ciudadanos no cree que vuelva el martes. Y aunque lo hiciera, la población ya no percibe estas acciones como soluciones, sino como parte del mismo ciclo de remiendos y promesas incumplidas.

Conclusión: un país a oscuras, sin respuestas y al límite

El apagón no es solo eléctrico: es institucional, económico, y emocional. La salida de la Guiteras es apenas una pieza más del colapso sistémico que atraviesa la isla. Cada vez que una planta cae, no solo baja la generación: también se apagan la paciencia, la salud mental y la esperanza de millones de cubanos.

Frente a este panorama, la UNE continúa recurriendo a frases como "defectos impostergables", sin ofrecer explicaciones técnicas completas, ni cronogramas detallados, ni mucho menos alternativas de solución estructural.

No se trata solo de energía: se trata del derecho a vivir con dignidad.