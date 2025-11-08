Apagones y propaganda: La termoeléctrica Guiteras exhibe su ‘solidaridad’

Vídeos relacionados:
La termoeléctrica Antonio Guiteras divulgó que, en paralelo a los preparativos para la salida de su planta del Sistema Eléctrico Nacional, su buró sindical lideró la clasificación y recepción de donativos para los damnificados del oriente cubano tras el huracán Melissa, en una comunicación que subraya la “solidaridad de nuestro pueblo” mientras el país enfrenta apagones prolongados por el déficit de generación.
Según el reporte, la primera entrega —“seguimos recibiendo aportes”, afirman— partirá hacia la CTC provincial antes de llegar a las familias afectadas.
El cargamento anunciado contiene 52 renglones agrupados en 17 bultos, entre ellos una cuna, con ropa y calzado para adultos y niños, artículos de aseo, juguetes y otros accesorios.
La empresa enmarca el gesto en una campaña interna de apoyo a los territorios más golpeados por las inundaciones y los vientos.
La exhibición de donaciones ocurre mientras el panorama energético se agrava en el resto del país. Aunque en el oriente se ha restablecido más del 50% del servicio, la UNE informó que el déficit nacional continúa en ascenso, con cortes de 24 horas y una afectación máxima de 1,244 MW el jueves, a lo que se sumaron 334 MW indisponibles entre Las Tunas y Guantánamo por los efectos de Melissa.
Para el viernes, el pronóstico de afectación superaba los 1,400 MW, reflejo de un sistema con disponibilidad precaria frente a una demanda que ronda los 2.800 MW en la punta.
El parte técnico detalla salidas por avería en los bloques 5 y 6 de Nuevitas, el bloque 2 de Felton y el 6 de Renté, además de mantenimientos en el 2 de Santa Cruz y el 4 de Cienfuegos.
A ese cuadro se añaden limitaciones técnicas por 552 MW en el parque térmico y la parada reiterada de la propia Guiteras, que volvió a salir del sistema por “defectos impostergables”. En generación distribuida, más de 70 centrales permanecen detenidas por falta de combustible, y 120 MW no pueden operar por carencia de lubricantes.
Con una disponibilidad a las 6:00 a.m. de 1,529 MW frente a 2,107 MW de demanda —589 MW ya afectados a esa hora—, la UNE calculó para el mediodía 850 MW de interrupciones y estimó para la noche una disponibilidad de 1,495 MW ante 2.830 MW de demanda, lo que proyectaba un déficit de 1,335 MW y una afectación de 1,405 MW si se cumplían los supuestos de entrada de algunos motores y un bloque de Nuevitas.
El resultado, advierte el informe, es un estancamiento del déficit en niveles críticos pese a la recuperación parcial de ciertas plantas y al aporte de nuevos parques solares.
En ese contexto de fragilidad estructural del SEN, la comunicación institucional de la Guiteras pone el acento en el envío de ayuda desde su colectivo laboral, al tiempo que el sistema sigue lidiando con salidas no planificadas, escasez de combustible y lubricantes y una demanda que supera de largo la capacidad disponible.
La paradoja entre el mensaje solidario y la persistencia de los apagones marca la jornada, con promesas de nuevas entradas puntuales de generación que, por ahora, no logran aliviar la crisis.
Preguntas Frecuentes sobre la Crisis Energética en Cuba
¿Cuál es la situación actual de la termoeléctrica Antonio Guiteras en Cuba?
La termoeléctrica Antonio Guiteras ha salido del Sistema Eléctrico Nacional debido a "defectos impostergables". Esta planta, ubicada en Matanzas, es una de las más importantes del país y su salida agrava la crisis energética que enfrenta Cuba, caracterizada por apagones prolongados y un déficit significativo en la generación de electricidad.
¿Cómo ha afectado el huracán Melissa al suministro eléctrico en Cuba?
El huracán Melissa ha causado graves daños en la infraestructura eléctrica del oriente cubano, dejando a provincias como Las Tunas, Granma y Guantánamo prácticamente a oscuras. Se estima que el oriente del país permanecerá sin electricidad por al menos 15 días debido a los severos daños en las líneas de transmisión y distribución eléctrica.
¿Cuál es el déficit actual de generación eléctrica en Cuba?
El déficit de generación eléctrica en Cuba supera los 1,400 MW, lo que ha resultado en apagones prolongados y generalizados en todo el país. Esta situación se ha visto agravada por la salida de servicio de varias unidades termoeléctricas y la falta de combustible y lubricantes para la generación distribuida.
¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano ante la crisis energética?
El gobierno cubano ha prometido estabilidad energética a través de nuevos proyectos de energía renovable, pero hasta ahora las soluciones no han logrado aliviar significativamente la crisis actual. La falta de inversiones reales y el deterioro general del sistema eléctrico continúan siendo un obstáculo importante.
