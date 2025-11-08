Apagones y propaganda: La termoeléctrica Guiteras exhibe su ‘solidaridad’

Vídeos relacionados:

La termoeléctrica Antonio Guiteras divulgó que, en paralelo a los preparativos para la salida de su planta del Sistema Eléctrico Nacional, su buró sindical lideró la clasificación y recepción de donativos para los damnificados del oriente cubano tras el huracán Melissa, en una comunicación que subraya la “solidaridad de nuestro pueblo” mientras el país enfrenta apagones prolongados por el déficit de generación.

Según el reporte, la primera entrega —“seguimos recibiendo aportes”, afirman— partirá hacia la CTC provincial antes de llegar a las familias afectadas.

El cargamento anunciado contiene 52 renglones agrupados en 17 bultos, entre ellos una cuna, con ropa y calzado para adultos y niños, artículos de aseo, juguetes y otros accesorios.

La empresa enmarca el gesto en una campaña interna de apoyo a los territorios más golpeados por las inundaciones y los vientos.

La exhibición de donaciones ocurre mientras el panorama energético se agrava en el resto del país. Aunque en el oriente se ha restablecido más del 50% del servicio, la UNE informó que el déficit nacional continúa en ascenso, con cortes de 24 horas y una afectación máxima de 1,244 MW el jueves, a lo que se sumaron 334 MW indisponibles entre Las Tunas y Guantánamo por los efectos de Melissa.

Para el viernes, el pronóstico de afectación superaba los 1,400 MW, reflejo de un sistema con disponibilidad precaria frente a una demanda que ronda los 2.800 MW en la punta.

El parte técnico detalla salidas por avería en los bloques 5 y 6 de Nuevitas, el bloque 2 de Felton y el 6 de Renté, además de mantenimientos en el 2 de Santa Cruz y el 4 de Cienfuegos.

A ese cuadro se añaden limitaciones técnicas por 552 MW en el parque térmico y la parada reiterada de la propia Guiteras, que volvió a salir del sistema por “defectos impostergables”. En generación distribuida, más de 70 centrales permanecen detenidas por falta de combustible, y 120 MW no pueden operar por carencia de lubricantes.

Con una disponibilidad a las 6:00 a.m. de 1,529 MW frente a 2,107 MW de demanda —589 MW ya afectados a esa hora—, la UNE calculó para el mediodía 850 MW de interrupciones y estimó para la noche una disponibilidad de 1,495 MW ante 2.830 MW de demanda, lo que proyectaba un déficit de 1,335 MW y una afectación de 1,405 MW si se cumplían los supuestos de entrada de algunos motores y un bloque de Nuevitas.

El resultado, advierte el informe, es un estancamiento del déficit en niveles críticos pese a la recuperación parcial de ciertas plantas y al aporte de nuevos parques solares.

En ese contexto de fragilidad estructural del SEN, la comunicación institucional de la Guiteras pone el acento en el envío de ayuda desde su colectivo laboral, al tiempo que el sistema sigue lidiando con salidas no planificadas, escasez de combustible y lubricantes y una demanda que supera de largo la capacidad disponible.

La paradoja entre el mensaje solidario y la persistencia de los apagones marca la jornada, con promesas de nuevas entradas puntuales de generación que, por ahora, no logran aliviar la crisis.