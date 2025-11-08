EE.UU. podría negar visas a inmigrantes con diabetes u obesidad bajo nuevas reglas de "carga pública"

Vídeos relacionados:

La administración de Estados Unidos emitió una directriz que instruye a funcionarios consulares a negar visas a solicitantes con determinadas condiciones médicas crónicas —entre ellas diabetes u obesidad— si, a juicio de los evaluadores, esas afecciones podrían convertirlos en una “carga pública” para el país.

El lineamiento, enviado por cable del Departamento de Estado a embajadas y consulados y revisado por KFF Health News, una sala de redacción nacional que produce periodismo de investigación sobre temas de salud, amplía el peso del estado de salud en la elegibilidad migratoria y podría afectar sobre todo a quienes buscan residencia permanente en EE. UU.

Aunque los exámenes médicos forman parte del proceso desde hace años —incluyen descartar de tuberculosis, revisión de esquemas de vacunación y antecedentes de consumo de drogas o alcohol—, expertos advierten que la nueva guía ensancha de forma drástica el abanico de enfermedades a considerar y otorga más discrecionalidad a los oficiales de visa.

El cable menciona explícitamente enfermedades cardiovasculares y respiratorias, cáncer, diabetes, trastornos metabólicos y neurológicos, y problemas de salud mental, además de la obesidad por sus complicaciones asociadas (asma, apnea del sueño, hipertensión), como factores que pueden exigir cuidados “costosos y prolongados”.

La instrucción pide determinar si el solicitante tiene recursos financieros suficientes para costear la atención “durante toda su esperanza de vida” sin recurrir a ayudas públicas ni a institucionalización a cargo del gobierno.

También orienta valorar la salud de los dependientes (hijos o padres mayores) y si sus necesidades podrían impedir que el solicitante mantenga un empleo.

Para analistas legales, este lenguaje choca con el Foreign Affairs Manual —manual operativo del propio Departamento de Estado—, que prohíbe negar visados con base en escenarios hipotéticos.

“El cable alienta a los funcionarios a sacar sus propias conclusiones sobre eventuales emergencias o gastos médicos futuros”, advirtió Charles Wheeler, abogado principal de la Red Católica de Asistencia Legal para la Inmigración, al cuestionar que decisores sin formación médica proyecten costos o riesgos a partir de prejuicios o conjeturas.

En la misma línea, Sophia Genovese, abogada de inmigración de la Universidad de Georgetown, subrayó que la guía empuja a especular sobre el costo de la atención y la empleabilidad de los solicitantes según su historial clínico.

“Si este cambio se aplica de inmediato, causará multitud de problemas cuando las personas acudan a sus entrevistas consulares”, dijo.

El documento contextualiza la medida en la estrategia del gobierno de endurecer la política migratoria mediante arrestos, vetos a refugiados y reducción de cupos de admisión, y recalca la magnitud del fenómeno: alrededor del 10 % de la población mundial padece diabetes y las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte global, patologías que —según el cable— pueden implicar atención de cientos de miles de dólares a lo largo de la vida.

Con ese telón de fondo, el estado de salud pasa a ser un elemento central en la decisión consular, más allá de las comprobaciones clínicas habituales y los requisitos de vacunación.

De aplicarse como está redactada, la guía eleva el riesgo de denegación para solicitantes con enfermedades crónicas o con familiares dependientes con necesidades especiales, incluso cuando cumplan con las exigencias médicas tradicionales del proceso migratorio.

La ausencia de comentarios oficiales del Departamento de Estado al cierre del reporte alimenta la incertidumbre sobre alcance, calendario y criterios de implementación de un cambio que, según especialistas, podría reconfigurar la puerta de entrada a EE.UU. para miles de personas con condiciones de salud comunes pero manejables.