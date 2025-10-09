EE.UU. revoca la selección de varios cubanos en el sorteo de visas 2026: “Fue un error”

Vídeos relacionados:

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que varias personas nacidas en Cuba fueron eliminadas del listado de seleccionados en la Lotería de Visas de Diversidad 2026 (DV-2026), debido a un error en el sistema que, por un tiempo, mostró como aprobadas solicitudes que en realidad no eran elegibles.

La rectificación, publicada oficialmente el 3 de octubre por el Departamento de Estado, confirma que los cubanos no podían participar legalmente en el sorteo de este año, ya que el país fue excluido del programa por superar el límite migratorio permitido por ley.

Según explicó el comunicado, el sistema de selección arrojó equivocadamente resultados positivos para un pequeño número de solicitantes cubanos.

Esto ocurrió a pesar de que, conforme a las instrucciones del DV-2026, Cuba quedó fuera del sorteo porque más de 50,000 cubanos habían emigrado legalmente a EE.UU. en los últimos cinco años.

Esa cifra supera el umbral establecido por el Congreso para que un país pueda participar en el programa de visas de diversidad.

El error encendió alarmas entre los cubanos que habían recibido una notificación de selección y comenzaron a preparar la documentación necesaria para avanzar en el proceso.

Tras la revisión del sistema, el Departamento de Estado notificó directamente a los afectados que sus aplicaciones quedaban anuladas y que no eran elegibles para continuar en el proceso.

Estados Unidos también indicó que se detectó un fallo similar en el caso de solicitantes del Reino Unido y algunos de sus territorios dependientes.

A ellos se les pidió verificar nuevamente su estatus ingresando su número de confirmación en el portal oficial del programa.

La Lotería de Visas de Diversidad es un mecanismo que otorga anualmente hasta 55,000 visas de residencia permanente a ciudadanos de países con bajos niveles de migración hacia EE.UU., pero las reglas son estrictas y no admiten excepciones: si un país excede el límite migratorio durante el último lustro, queda automáticamente fuera del proceso.

La noticia ha causado frustración entre muchos cubanos que vieron en esta vía una alternativa segura y legal para emigrar.

La confusión generada por la primera notificación ha sido especialmente dolorosa para quienes ya habían hecho planes, invertido tiempo o recursos, sin saber que el sistema les había brindado una falsa esperanza.

Aunque se trata de un grupo reducido, el impacto emocional y simbólico del error es profundo, sobre todo en un momento en que miles de cubanos siguen buscando opciones para salir del país.

Esta corrección oficial pone fin a la confusión y deja claro que ningún ciudadano cubano será procesado como ganador de la DV-2026.

La exclusión de Cuba del programa de Visas de Diversidad 2026 no fue inesperada. Desde septiembre del año pasado, Estados Unidos anunció que el país quedaba fuera por haber superado el umbral legal de migración permitido, lo que descalifica automáticamente a cualquier nación del proceso de selección anual.

Sin embargo, la decisión oficial se enmarca en un proceso más amplio de revisión y endurecimiento del sistema migratorio. Las autoridades estadounidenses están revisando más de 5,5 millones de solicitudes, incluyendo casos de años anteriores, para detectar posibles irregularidades, fraude o errores administrativos dentro del programa de visas y otros esquemas migratorios.

El propio Departamento de Estado ha reconocido que la Lotería de Visas permanecerá bajo “investigación continua”, como parte de una política de control más rigurosa.

Aunque no se han anunciado cambios inmediatos, el sistema de selección aleatoria enfrenta crecientes cuestionamientos por parte de sectores que promueven una migración más controlada y basada en méritos.

En este escenario, los ganadores cubanos del sorteo DV-2025 siguen enfrentando retrasos e incertidumbre.

Muchos de ellos enviaron su documentación hace meses y aún no han recibido respuesta, lo que acentúa la percepción de que las oportunidades para emigrar legalmente a EE. UU. son cada vez más restringidas, incluso para quienes cumplen todos los requisitos del proceso.

Preguntas frecuentes sobre la Lotería de Visas de Diversidad 2026 y la exclusión de Cuba