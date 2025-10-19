EE.UU. cancela visa a ciudadano cubano luego de obtener datos adicionales

Vídeos relacionados:

La Embajada de Estados Unidos en La Habana revocó la visa vigente de un ciudadano cubano tras recibir “nuevos datos” sobre su caso, según informó el viernes el medio independiente elTOQUE.

La medida, aplicada con efecto inmediato, impide al afectado ingresar a territorio estadounidense y deja abierta la posibilidad de que otros cubanos puedan enfrentar situaciones similares.

De acuerdo con la publicación, los funcionarios consulares fundamentaron la decisión en la Sección 221(i) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), que faculta al Gobierno estadounidense a cancelar una visa ya emitida si surge información que demuestre que su titular ha perdido la elegibilidad para mantenerla.

La ley permite revocar visas ante sospechas de fraude, preocupaciones de seguridad, antecedentes penales o estadías ilegales no declaradas, e incluso cuando existan indicios de que el beneficiario pudiera ser considerado inadmisible por motivos no especificados.

El Departamento de Estado, consultado por elTOQUE, declinó ofrecer detalles sobre el caso alegando confidencialidad, pero confirmó que las revocaciones se producen cuando el Gobierno recibe “información negativa que indica que una persona ha perdido su derecho a tener una visa (...) porque representa una amenaza para la seguridad pública o nacional”.

El periodista Mario J. Pentón, de Martí Noticias, comentó el caso en sus redes sociales con un mensaje que rápidamente se viralizó entre cubanos dentro y fuera de la isla:

Lo más leído hoy:

“Visa revocada en La Habana. No se puede estar con el régimen y venir a gozar a EE.UU. ¡COHERENCIA!”.

Captura de Facebook/Mario J. Pentón

Aunque ni elTOQUE ni la publicación de Pentón identifican al ciudadano afectado, el comentario ha reavivado un debate recurrente sobre los viajes a Estados Unidos de figuras vinculadas al oficialismo cubano, en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por la actual administración republicana.

Contexto: una política cada vez más restrictiva

La revocación ocurre en medio de una serie de medidas adoptadas por la administración Trump que endurecen los procesos de revisión de visas y control migratorio.

En julio de 2025, el Departamento de Estado ordenó a las embajadas examinar las redes sociales de los solicitantes de visas estudiantiles para detectar posibles “indicios de hostilidad” hacia el Gobierno o sus instituciones.

Paralelamente, el programa Capture and Revoke (Capturar y Revocar) utiliza inteligencia artificial para analizar las publicaciones en línea de personas con visas vigentes y detectar expresiones de apoyo a grupos considerados terroristas.

Según elTOQUE, esa política ya ha sido empleada para cancelar al menos seis visas extranjeras por comentarios en redes sociales.

Estas decisiones se suman al veto migratorio impuesto desde el 9 de junio de 2025, que suspendió la emisión de visas de turismo, estudio, intercambio y negocios para ciudadanos cubanos sin doble ciudadanía.

Estas medidas han fracturado procesos de reunificación familiar, afectado a miles de cubanos en trámites legales y aumentado la incertidumbre entre quienes esperan viajar a Estados Unidos.

Un mensaje de fondo

Aunque no hay evidencia pública sobre la identidad del cubano al que se le revocó la visa, el caso simboliza el clima de desconfianza y escrutinio creciente que enfrentan los solicitantes y beneficiarios de visados en la era Trump.

La política migratoria estadounidense, que históricamente ha sido una válvula de escape para los cubanos, se está convirtiendo ahora en un terreno más incierto, donde una publicación, un vínculo o una sospecha pueden cerrar la puerta del sueño americano.

Preguntas frecuentes sobre la revocación de visas estadounidenses a ciudadanos cubanos