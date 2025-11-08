Cancelan la mayoría de los trenes nacionales por daños del huracán Melissa, excepto la ruta La Habana-Holguín

Vídeos relacionados:
La Unión de Ferrocarriles de Cuba (UFC) anunció este sábado la cancelación de casi todos los trenes nacionales de pasajeros, debido a los severos daños provocados por el huracán Melissa en la infraestructura ferroviaria del oriente del país.
Solo se mantendrá la ruta La Habana–Holguín, que seguirá operando cada cuatro días, mientras las demás conexiones permanecerán suspendidas hasta nuevo aviso.
Según la nota oficial, el ciclón dejó graves afectaciones en las vías férreas de las provincias de Santiago de Cuba, Granma, Holguín y Guantánamo, donde brigadas especializadas trabajan para restablecer los tramos más dañados.
El restablecimiento del servicio se hará de forma progresiva, primero hasta Santiago de Cuba y luego hacia Guantánamo, cuando las condiciones técnicas lo permitan.
“Los viajeros con reservaciones para trenes cancelados que ya no deseen viajar recibirán el reintegro del 100% del valor del pasaje, trámite que podrá realizarse hasta 15 días después de restablecerse el servicio”, indicó la entidad en su comunicado publicado en Facebook.
Tramos en el aire y vías destruidas
El pasado domingo, las imágenes difundidas por el ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, mostraron la magnitud del desastre en la red ferroviaria con tramos de rieles colgando sobre zanjas abiertas, terraplenes destruidos y puentes socavados.
Uno de los puntos más críticos se encuentra en el kilómetro 205.8 de la línea central, en Palma Soriano, donde el terraplén fue arrasado, y entre los kilómetros 833 y 834.5, donde “ambas carrileras están con la vía en el aire”, según confirmó el propio ministro.
Vecinos y trabajadores ferroviarios fueron captados retirando árboles caídos y escombros acumulados sobre la vía, en escenas que reflejan el impacto humano de una emergencia que ha dejado aisladas a comunidades completas y paralizado la movilidad entre las provincias orientales.
El Ministerio de Transporte reiteró que los servicios ferroviarios nacionales, locales e interprovinciales se recuperarán paulatinamente, una vez que se restablezcan los parámetros técnicos y de seguridad en los tramos dañados.
Por ahora, el oriente cubano permanece prácticamente incomunicado por tren, mientras el país enfrenta otro golpe a su ya precaria infraestructura de transporte.
Preguntas frecuentes sobre el impacto del huracán Melissa en el transporte ferroviario de Cuba
¿Qué rutas de trenes se mantienen operativas tras el paso del huracán Melissa?
Solo la ruta La Habana-Holguín sigue operativa, manteniendo su servicio cada cuatro días. Todas las demás conexiones ferroviarias nacionales están suspendidas hasta nuevo aviso debido a los daños causados por el huracán Melissa en la infraestructura ferroviaria del oriente cubano.
¿Qué daños específicos causó el huracán Melissa en la infraestructura ferroviaria de Cuba?
El huracán Melissa dejó tramos de vías férreas colgando en el aire, terraplenes destruidos y puentes socavados en provincias como Santiago de Cuba, Granma, Holguín y Guantánamo. Estos daños severos han paralizado la movilidad ferroviaria en la región oriental del país.
¿Cómo afectó el huracán Melissa a la comunicación y otros servicios básicos en el oriente cubano?
El huracán Melissa provocó interrupciones severas en las redes de telecomunicaciones y el suministro eléctrico en el oriente cubano. La falta de electricidad y los daños en la infraestructura de comunicaciones han dejado a varias provincias incomunicadas, complicando las labores de recuperación y coordinación de auxilio.
¿Qué medidas se han tomado para los viajeros con boletos de tren cancelados?
Los viajeros que tenían reservas para trenes cancelados podrán recibir el reintegro del 100% del valor del pasaje. Este trámite puede realizarse hasta 15 días después de que se restablezca el servicio ferroviario.
