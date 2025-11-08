Cancelan la mayoría de los trenes nacionales por daños del huracán Melissa, excepto la ruta La Habana-Holguín

Un tren nacional en La Habana y un tramo de vía férrea colapsado en Santiago de Cuba tras el paso del huracán Melissa

Vídeos relacionados:

La Unión de Ferrocarriles de Cuba (UFC) anunció este sábado la cancelación de casi todos los trenes nacionales de pasajeros, debido a los severos daños provocados por el huracán Melissa en la infraestructura ferroviaria del oriente del país.

Solo se mantendrá la ruta La Habana–Holguín, que seguirá operando cada cuatro días, mientras las demás conexiones permanecerán suspendidas hasta nuevo aviso.

Captura de Facebook/Unión de Ferrocarriles de Cuba

Según la nota oficial, el ciclón dejó graves afectaciones en las vías férreas de las provincias de Santiago de Cuba, Granma, Holguín y Guantánamo, donde brigadas especializadas trabajan para restablecer los tramos más dañados.

El restablecimiento del servicio se hará de forma progresiva, primero hasta Santiago de Cuba y luego hacia Guantánamo, cuando las condiciones técnicas lo permitan.

“Los viajeros con reservaciones para trenes cancelados que ya no deseen viajar recibirán el reintegro del 100% del valor del pasaje, trámite que podrá realizarse hasta 15 días después de restablecerse el servicio”, indicó la entidad en su comunicado publicado en Facebook.

Lo más leído hoy:

Tramos en el aire y vías destruidas

El pasado domingo, las imágenes difundidas por el ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, mostraron la magnitud del desastre en la red ferroviaria con tramos de rieles colgando sobre zanjas abiertas, terraplenes destruidos y puentes socavados.

Uno de los puntos más críticos se encuentra en el kilómetro 205.8 de la línea central, en Palma Soriano, donde el terraplén fue arrasado, y entre los kilómetros 833 y 834.5, donde “ambas carrileras están con la vía en el aire”, según confirmó el propio ministro.

Vecinos y trabajadores ferroviarios fueron captados retirando árboles caídos y escombros acumulados sobre la vía, en escenas que reflejan el impacto humano de una emergencia que ha dejado aisladas a comunidades completas y paralizado la movilidad entre las provincias orientales.

El Ministerio de Transporte reiteró que los servicios ferroviarios nacionales, locales e interprovinciales se recuperarán paulatinamente, una vez que se restablezcan los parámetros técnicos y de seguridad en los tramos dañados.

Por ahora, el oriente cubano permanece prácticamente incomunicado por tren, mientras el país enfrenta otro golpe a su ya precaria infraestructura de transporte.