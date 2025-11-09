Huracán Melissa deja severos daños en El Cobre: Zonas incomunicadas y carreteras destruidas

Vídeos relacionados:
El paso del huracán Melissa por el oriente cubano dejó una profunda huella en el poblado de El Cobre, en la provincia de Santiago de Cuba, donde los daños a la infraestructura vial fueron catalogados como “severos” por las propias autoridades del régimen.
El ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, informó en Facebook que un equipo encabezado por el viceministro primero, Luis Roberto Rosés, y funcionarios del Partido Comunista de Cuba, recorrió el sábado las zonas más afectadas, constatando el grave deterioro de los caminos que conectan varias comunidades rurales.
Entre las zonas más afectadas destacan El Pajuil y Ampliación de Combatientes, donde los vecinos se enfrentan a una situación crítica. En El Pajuil, el paso vehicular quedó completamente interrumpido, y los habitantes se ven obligados a cruzar ríos a pie para llegar a sus viviendas, poniendo en riesgo sus vidas.
Mientras tanto, en Ampliación de Combatientes un deslave provocó una socavación en la carretera, que podría comprometer la estabilidad de la vía y agravar el aislamiento de los residentes si no se interviene con urgencia.
Rodríguez Dávila aseguró que el Ministerio de Transporte trabaja en la coordinación de acciones con las autoridades locales para restablecer el acceso a las comunidades, aunque no ofreció un cronograma claro de recuperación.
El recorrido tenía como objetivos evaluar el aseguramiento del transporte de recursos y pasajeros. Además debían supervisar las labores de limpieza y restauración que realiza una brigada procedente de la provincia de Camagüey.
Además de las carreteras afectadas, este fenómeno dejó viviendas destruidas, calles bloqueadas y familias enteras sin recursos básicos. “El 90% de El Cobre se ha quedado sin nada”, dijeron los pobladores a los medios oficialistas.
Esta es una comunidad históricamente golpeada por la desatención estatal y la pobreza. Ahora enfrenta el desafío de reconstruirse en medio de la crisis económica nacional y con recursos cada vez más escasos.
