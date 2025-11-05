Cubanos en Miami y Madrid reúnen más de una tonelada de ayuda para los damnificados del huracán Melissa

Vídeos relacionados:

La organización independiente Ciudadanía y Libertad anunció que ha logrado reunir más de una tonelada de ayuda humanitaria destinada a las familias afectadas por el devastador paso del huracán Melissa en el oriente de Cuba.

La iniciativa, que movilizó a cubanos dentro y fuera de la isla, refleja el enorme espíritu solidario de la diáspora ante la emergencia humanitaria que atraviesan miles de familias en Santiago de Cuba, Holguín, Bayamo, El Cobre, Contramaestre y Palma Soriano.

En solo tres días, la organización logró recolectar 2,314 libras (1,05 toneladas, divididas en 1,664 en Miami y 650 en Madrid) de alimentos, artículos de higiene y medicinas esenciales, de acuerdo con su publicación en la red social Facebook.

Publicación de Facebook/Ciudadanía y Libertad

De ese total, 470 libras ya fueron enviadas, gracias a la colaboración de cientos de donantes y voluntarios en los puntos de recogida habilitados en Miami y Madrid. Además, se recaudaron 1,104 euros en efectivo para cubrir los costes logísticos y de transporte.

“Ha sido emocionante ver familias enteras, jóvenes, niños y personas mayores acercarse a ofrecer lo que tenían. El pueblo cubano, dentro y fuera de la isla, sigue demostrando su extraordinaria capacidad de solidaridad”, afirmó Carolina Barrero, directora ejecutiva de la organización.

Lo más leído hoy:

Próximos pasos: envío a Cuba

La organización prepara ahora el envío de los suministros hacia las zonas más afectadas del oriente cubano, priorizando comunidades rurales e incomunicadas. Ciudadanía y Libertad aseguró que el compromiso es hacer llegar las donaciones de manera directa, sin intermediarios estatales, garantizando transparencia y efectividad en la entrega.

“Nuestro compromiso es hacer llegar esta ayuda hasta las zonas más aisladas y vulnerables de Cuba. Donar es un acto de esperanza y responsabilidad compartida”, señaló la organización en su comunicado.

Los interesados en contribuir con nuevos donativos pueden hacerlo a través de la plataforma PayPal, cuyo información fue publicada en las redes sociales.

En 2024, justamente en vísperas del tercer aniversario del estallido popular del 11 de julio de 2021, activistas cubanos presentaron la organización independiente Ciudadanía y Libertad, constituida en 2023 para defender los derechos de asociación, reunión y participación en Cuba y promover la participación activa de los ciudadanos para transformar su realidad.

Sus integrantes buscan promover una sociedad activa e informada en derechos civiles y políticos, que también son derechos humanos, según establecen los artículos 20 y 21 de la Declaración Universal.

Asimismo, exigen activamente la inmediata liberación de los presos políticos,reivindicar los derechos y la libertad ciudadana.