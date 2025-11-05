Cubanos en Miami y Madrid reúnen más de una tonelada de ayuda para los damnificados del huracán Melissa

Vídeos relacionados:
La organización independiente Ciudadanía y Libertad anunció que ha logrado reunir más de una tonelada de ayuda humanitaria destinada a las familias afectadas por el devastador paso del huracán Melissa en el oriente de Cuba.
La iniciativa, que movilizó a cubanos dentro y fuera de la isla, refleja el enorme espíritu solidario de la diáspora ante la emergencia humanitaria que atraviesan miles de familias en Santiago de Cuba, Holguín, Bayamo, El Cobre, Contramaestre y Palma Soriano.
En solo tres días, la organización logró recolectar 2,314 libras (1,05 toneladas, divididas en 1,664 en Miami y 650 en Madrid) de alimentos, artículos de higiene y medicinas esenciales, de acuerdo con su publicación en la red social Facebook.
De ese total, 470 libras ya fueron enviadas, gracias a la colaboración de cientos de donantes y voluntarios en los puntos de recogida habilitados en Miami y Madrid. Además, se recaudaron 1,104 euros en efectivo para cubrir los costes logísticos y de transporte.
“Ha sido emocionante ver familias enteras, jóvenes, niños y personas mayores acercarse a ofrecer lo que tenían. El pueblo cubano, dentro y fuera de la isla, sigue demostrando su extraordinaria capacidad de solidaridad”, afirmó Carolina Barrero, directora ejecutiva de la organización.
Próximos pasos: envío a Cuba
La organización prepara ahora el envío de los suministros hacia las zonas más afectadas del oriente cubano, priorizando comunidades rurales e incomunicadas. Ciudadanía y Libertad aseguró que el compromiso es hacer llegar las donaciones de manera directa, sin intermediarios estatales, garantizando transparencia y efectividad en la entrega.
“Nuestro compromiso es hacer llegar esta ayuda hasta las zonas más aisladas y vulnerables de Cuba. Donar es un acto de esperanza y responsabilidad compartida”, señaló la organización en su comunicado.
Los interesados en contribuir con nuevos donativos pueden hacerlo a través de la plataforma PayPal, cuyo información fue publicada en las redes sociales.
En 2024, justamente en vísperas del tercer aniversario del estallido popular del 11 de julio de 2021, activistas cubanos presentaron la organización independiente Ciudadanía y Libertad, constituida en 2023 para defender los derechos de asociación, reunión y participación en Cuba y promover la participación activa de los ciudadanos para transformar su realidad.
Sus integrantes buscan promover una sociedad activa e informada en derechos civiles y políticos, que también son derechos humanos, según establecen los artículos 20 y 21 de la Declaración Universal.
Asimismo, exigen activamente la inmediata liberación de los presos políticos,reivindicar los derechos y la libertad ciudadana.
Preguntas frecuentes sobre la ayuda humanitaria a Cuba tras el huracán Melissa
¿Cuánta ayuda humanitaria han logrado reunir los cubanos en Miami y Madrid para los damnificados del huracán Melissa?
Se ha reunido más de una tonelada de ayuda humanitaria destinada a las familias afectadas por el huracán Melissa, con un total de 2,314 libras recolectadas entre Miami y Madrid. Esta ayuda incluye alimentos, artículos de higiene y medicinas esenciales.
¿Cómo se garantiza que la ayuda humanitaria llegue directamente a los damnificados en Cuba?
La organización Ciudadanía y Libertad asegura que las donaciones llegarán directamente a las zonas afectadas sin intermediarios estatales. Este compromiso busca garantizar la transparencia y efectividad en la entrega de la ayuda, priorizando comunidades rurales e incomunicadas del oriente cubano.
¿Cómo han respondido los cubanos tanto dentro como fuera de la isla ante la emergencia causada por el huracán Melissa?
Los cubanos han mostrado un alto grado de solidaridad tanto dentro como fuera de la isla, organizándose para enviar ayuda humanitaria a las zonas más afectadas. Iniciativas ciudadanas y de la diáspora han recolectado alimentos, medicinas y otros artículos de primera necesidad ante la inacción gubernamental.
¿Qué papel ha jugado la comunidad internacional en la ayuda a Cuba tras el huracán Melissa?
La comunidad internacional ha movilizado recursos significativos hacia Cuba, con países como Estados Unidos, España y Panamá enviando toneladas de ayuda humanitaria. La asistencia busca cubrir necesidades básicas y aliviar la situación crítica provocada por el huracán en las provincias orientales de la isla.
