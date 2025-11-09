“Tormenta en redes”: Artículo sobre voto latino y Trump desata avalancha de reacciones entre cubanos en Florida

Vídeos relacionados:

La publicación de CiberCuba sobre la pérdida de apoyo de Donald Trump entre los votantes latinos desató en pocas horas una tormenta digital sin precedentes.

En menos de 24 horas, la nota superó los 2,100 comentarios, convirtiéndose en la más comentada del día en la página de Facebook del medio, un reflejo claro de la polarización política que atraviesa a la comunidad latina en Estados Unidos y, muy especialmente, a la cubanoamericana.

El artículo —titulado “Latinos dan la espalda a Trump: Solo 1 de cada 4 lo aprueba y Florida tiembla con la vista puesta en 2026”— analizó encuestas recientes que apuntan a un descenso notable del respaldo al presidente republicano entre los hispanos, aunque con Florida como excepción relativa.

Pero lo que siguió fue mucho más que un debate político: una erupción emocional que evidenció fracturas, pasiones y resentimientos acumulados dentro del exilio cubano y el conjunto del voto latino.

Florida, el epicentro de la discusión

Buena parte de los comentaristas reaccionó con incredulidad o indignación ante el titular. La mayoría de las intervenciones provino de usuarios cubanoamericanos radicados en el sur de Florida, quienes defendieron a Trump con fervor y cuestionaron tanto la veracidad de las encuestas como la credibilidad de los medios.

“Esas encuestas son falsas, ¿a quién encuestaron? A mí nunca me han preguntado nada”, escribió uno de los usuarios, en una frase repetida decenas de veces con distintas variaciones. Otro afirmó: “Esto es propaganda de los demócratas; los cubanos seguimos con Trump hasta el final”.

Este tipo de comentarios, cargados de desconfianza hacia los medios y las encuestadoras, representaron cerca del 70 % del total. La tónica fue de defensa cerrada: “Florida seguirá siendo roja, los latinos que trabajamos en este país apoyamos a Trump”, o “Los que se quejan son ilegales, y los ilegales no votan”.

La retórica anticomunista volvió a ocupar un lugar central. Varios mensajes equipararon al Partido Demócrata con el socialismo cubano y agradecieron a Trump por su “mano dura” contra el régimen de La Habana. “Los cubanos sabemos lo que es vivir bajo una dictadura. Por eso apoyamos a quien defiende la libertad y el orden”, escribió otro participante.

El debate se convirtió, así, en una batalla simbólica entre dos visiones de país: una que asocia a Trump con la defensa del orden, la familia y la economía; y otra que lo ve como responsable de políticas abusivas, racistas o moralmente cuestionables.

Las voces del desencanto

Pese a la predominancia de mensajes pro-Trump, el hilo también reunió numerosos testimonios de arrepentimiento, crítica y desilusión, sobre todo de latinos que dijeron haber votado por él en 2024 y que ahora sienten haber sido traicionados.

“Voté por él y me arrepiento. Prometió deportar criminales y lo que ha hecho es separar familias y encerrar gente trabajadora”, escribió una usuaria. Otro comentario fue más contundente: “Nos engañó. Habló de protegernos, y ahora está cazando a nuestros familiares como si fueran animales”.

Varios mensajes apelaron al factor humano detrás de las estadísticas: “No se trata de política, sino de familias destrozadas. Muchos de los deportados no tienen antecedentes. ¿Dónde está la justicia en eso?”.

Otros, en cambio, subrayaron la contradicción moral de algunos votantes: “Muchos que hoy apoyan a Trump olvidan que un día cruzaron la frontera o pidieron asilo. Apoyar políticas que castigan a los tuyos no es patriotismo, es hipocresía”.

Estos mensajes minoritarios en número, pero ricos en argumentos, mostraron el inicio de una fractura interna incluso dentro del bloque cubanoamericano, históricamente fiel al Partido Republicano.

Un análisis del debate: Polarización y desconfianza

El análisis de los más de 2,000 comentarios revela una conversación profundamente polarizada y emocional:

Aproximadamente 65-70 % de los mensajes defendieron a Trump , apelando a su imagen de líder fuerte y anticomunista.

, apelando a su imagen de líder fuerte y anticomunista. Un 25-30 % criticó su gestión , especialmente por las políticas migratorias, el aumento del costo de vida y el discurso divisivo.

, especialmente por las políticas migratorias, el aumento del costo de vida y el discurso divisivo. Un 5 % se mostró neutral o irónico, cuestionando tanto a Trump como a los demócratas.

Las emociones dominantes fueron la ira, el orgullo y la desconfianza. Muchos usuarios se expresaron desde una lógica de identidad y pertenencia, no desde argumentos políticos o económicos. Trump fue descrito tanto como “salvador” y “protector de la libertad” como “tirano” y “enemigo de los inmigrantes”, dependiendo del lado del espectro ideológico.

La desinformación también fue notoria. Se repitieron afirmaciones falsas —como que “los ilegales votan” o que “las encuestas las hacen solo demócratas”—, así como teorías conspirativas sobre la prensa “controlada por la izquierda”.

El debate, en el fondo, expuso una crisis de confianza en las instituciones y en los medios de comunicación, un rasgo que atraviesa a toda la sociedad estadounidense, pero que entre los exiliados cubanos adquiere un matiz histórico: la asociación entre crítica mediática y manipulación política, heredada de la experiencia totalitaria en Cuba.

Lo que revela el termómetro digital

Lo ocurrido en el muro de CiberCuba Noticias va más allá de una simple discusión en redes. Es un termómetro del estado del ánimo político latino y del peso emocional que conserva Trump entre los cubanoamericanos, su núcleo más fiel dentro del voto hispano.

En contraste con otros grupos latinos —mexicanos, puertorriqueños, centroamericanos— donde el apoyo al republicano se ha desplomado, los cubanos mantienen una adhesión sostenida, sustentada en el anticomunismo y en la desconfianza hacia la agenda progresista demócrata.

Sin embargo, entre los comentarios también asoman grietas en esa lealtad: voces jóvenes, mujeres y profesionales que rechazan el trato a los inmigrantes, la escalada de precios y el estilo autoritario del mandatario.

Una usuaria lo resumió así: “Lo apoyé porque prometía orden, pero lo que trajo fue miedo. Y el miedo no da prosperidad”.

Una conversación que expone el pulso de la comunidad

Que una sola publicación haya generado más de dos mil comentarios en un día no es solo un dato de redes: es una señal del intenso vínculo emocional entre la figura de Trump y la comunidad latina, especialmente la cubana.

Más que un debate político, los comentarios muestran una pugna de identidades: quienes ven en Trump la garantía contra el comunismo y quienes lo identifican como una amenaza a los mismos valores que dice defender.

En medio de esa confrontación, se impone una verdad ineludible: el voto latino está lejos de ser un bloque uniforme.

Y si Florida sigue siendo el bastión republicano, también empieza a ser el espejo de un fenómeno mayor: un electorado hispano dividido, ruidoso, emocional y decisivo para el futuro político de Estados Unidos.