ICE detiene a pareja cubana recién casada en EE.UU. y planea deportarlos a Cuba

La pareja cubana Alcibiades Lázaro Ramírez González y Yannier Vázquez Hidalgo fue detenida por el ICE en Nueva York y podría ser deportada a Cuba.

Alcibiades Lázaro Ramírez González y Yannier Vázquez Hidalgo soñaban con empezar una nueva vida en Estados Unidos, lejos de la homofobia y la represión que marcaron su historia en Cuba. Después de años juntos, habían decidido casarse en una pequeña sala del tribunal de Clay, en el norte del estado de Nueva York, rodeados de familiares que celebraban su amor y su aparente estabilidad en el país donde creyeron encontrar refugio.

Apenas dos meses después de haberse casado, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) los detuvieron y los enviaron a un centro de detención en Batavia, con la intención de deportarlos a la Isla de la que huyeron.

Llegaron a Estados Unidos entre 2021 y 2022. Ambos hombres trabajaban en la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY) Upstate Medical University, Yannier como conserje y Alcibiades como supervisor. Eran conocidos entre sus compañeros como trabajadores responsables y discretos, una pareja integrada a la comunidad que incluso había logrado comprar una casa en North Syracuse.

Ninguno tenía antecedentes penales ni había cometido infracción alguna. Sus familias aseguran que habían superado con éxito las entrevistas migratorias necesarias para demostrar que existía una amenaza creíble contra sus vidas si regresaban a Cuba.

A finales de octubre, la pareja acudió a su cita habitual con los funcionarios de inmigración en Mattydale, confiada en que sería la última antes de recibir la autorización definitiva para residir en Estados Unidos.

Pero lo que esperaban que fuera un trámite terminó convertido en una pesadilla cuando los agentes los arrestaron en el acto y los trasladaron a Batavia, dejando su coche abandonado en el estacionamiento. Un compañero de trabajo fue quien recuperó el vehículo y avisó a sus familiares.

La noticia se extendió como un reguero de pólvora entre amigos y colegas. En cuestión de horas, sus familias se movilizaron para pedir ayuda a las autoridades estatales.

El sábado primero de noviembre, durante un acto político en Syracuse, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, se reunió en privado con los familiares y representantes sindicales de la pareja. Prometió ayudarles a conseguir representación legal y expresó su preocupación por las detenciones arbitrarias de personas que llevan años contribuyendo a la sociedad estadounidense.

“Vivimos tiempos muy peligrosos cuando quienes han trabajado y vivido aquí durante años son tratados como criminales”, dijo Hochul, aludiendo a la nueva ola de deportaciones impulsada por las políticas del presidente Donald Trump.

Desde que el republicano retomó la Casa Blanca, su administración ha intensificado las operaciones del ICE, especialmente en los estados del norte. Decenas de inmigrantes han sido detenidos en redadas laborales o durante citas rutinarias con las autoridades migratorias.

La retórica del Gobierno, centrada en “limpiar el país” de indocumentados, ha reavivado el temor entre comunidades migrantes que creían estar protegidas por sus solicitudes de asilo.

El primo de Alcibiades, Alexeis Ruiz Batista, contó que viajó con otros familiares hasta Batavia para verlos en persona y darles ánimo. “Les dijimos que mucha gente está tratando de ayudarlos. Que no están solos. Que confíen en Dios y que todo va a salir bien”, dijo en declaraciones a Syracuse.com, un sitio web de noticias y contenido que sirve a la región central de Nueva York.

Juan Carlos, cuñado de Yannier, relató que los hombres sufrieron acoso y brutalidad en Cuba, y advirtió que sus vidas corren peligro si son devueltos a la Isla. “Allí no hay protección ni justicia para ellos. Serían blanco de persecución”, afirmó.

Según sus familiares, el gobierno estadounidense no ha explicado las razones de su detención ni el estatus actual de su proceso. Ambos permanecen recluidos juntos en una celda, a la espera de sus audiencias programadas.

Yannier debe comparecer el 17 de noviembre a las 8:30 a.m., mientras que aún no se ha fijado la fecha de la audiencia de Alcibiades.

El caso ha desatado preocupación en Nueva York, donde organizaciones y sindicatos han empezado a exigir su liberación inmediata. Para muchos, la historia de esta pareja cubana resume la contradicción entre el discurso de libertad que Estados Unidos ofrece y las políticas migratorias que hoy amenazan a quienes buscan precisamente esa libertad.