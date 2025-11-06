Trump promete ayudar al nuevo alcalde "comunista" de Nueva York: "Un poco tal vez"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió el miércoles con un comentario ambiguo sobre el recién electo alcalde de Nueva York, el demócrata Zohran Mamdani, a quien calificó de "comunista" pero al que, aseguró, estaría dispuesto a "ayudar un poco".

"Los comunistas, marxistas, socialistas y globalistas tuvieron su oportunidad y no entregaron más que un desastre", declaró Trump en Miami.

"Y ahora veamos cómo funciona un comunista en Nueva York. Vamos a ver cómo funciona, y los ayudaremos, los ayudaremos. Queremos que Nueva York tenga éxito… los ayudaremos un poco, tal vez", agregó.

La declaración marca un tono mucho más moderado respecto a las amenazas que el propio Trump lanzó apenas días antes de las elecciones, cuando aseguró que retendría los fondos federales a la ciudad si Mamdani llegaba al poder.

Durante la contienda, el mandatario no escatimó ataques contra Mamdani, a quien llamó repetidamente "el candidato comunista" y acusó de querer convertir la ciudad "en otra Caracas o La Habana".

En su red Truth Social, llegó a advertir: "Si el candidato comunista Zohran Mamdani gana las elecciones a la alcaldía de Nueva York, es muy poco probable que contribuya con fondos federales, más allá del mínimo requerido, a mi querida primera casa".

El gobierno federal destina cada año unos 7,400 millones de dólares a la ciudad, equivalentes al 6,4 % de su presupuesto total, una cifra que Trump puso en duda mantener si la administración Mamdani se desviaba "del rumbo americano".

Un alcalde histórico y polémico

Con solo 34 años, Mamdani se convirtió el martes en el primer alcalde musulmán y surasiático en la historia de Nueva York, además del más joven en ocupar el cargo desde 1892.

Su victoria -obtenida con más del 50 % de los votos- representa un hito político y cultural en una ciudad caracterizada por su diversidad, pero también por sus profundas desigualdades sociales.

Identificado con el ala progresista del Partido Demócrata y cercano a figuras como Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez, derrotó al independiente Andrew Cuomo y al republicano Curtis Sliwa con una campaña de tono abiertamente anticapitalista, centrada en propuestas como el transporte público gratuito, la vivienda asequible y el control de precios en bienes esenciales.

"Nueva York no está en venta", proclamó Mamdani su discurso de victoria, rodeado de cientos de simpatizantes en Queens.

Su campaña -traducida a varios idiomas, como español y urdu- apeló a las comunidades inmigrantes, los jóvenes precarizados y los empleados del transporte y la vivienda pública, sectores donde obtuvo sus mayores apoyos.

Un outsider con raíces globales

Zohran Mamdani nació en Kampala, Uganda, hijo de la célebre cineasta Mira Nair y del académico Mahmood Mamdani, experto en estudios poscoloniales.

Su familia emigró a Nueva York cuando él tenía siete años. Graduado en Bowdoin College en Estudios Africanos, pasó de activista estudiantil a miembro de la Asamblea Estatal de Nueva York, donde impulsó políticas de vivienda y transporte público.

Su estilo no es tradicional: habla de justicia social desde un lenguaje inclusivo y culturalmente diverso, usa referencias al cine de Bollywood en sus campañas, y ha hecho de su fe musulmana una parte central de su identidad pública, visitando mezquitas y comunidades religiosas.

Su elección ha sido interpretada por analistas como un reflejo del ascenso del progresismo urbano en Estados Unidos y una señal de que los votantes más jóvenes buscan alternativas al establishment político.

No obstante, también ha encendido alarmas entre demócratas moderados y empresarios, que temen un giro ideológico radical en la gestión de la ciudad más grande del país.

El miércoles, en su primera aparición pública tras los comicios locales y estatales de esta semana, que resultaron en una debacle para el Partido Republicano, Trump afirmó que "Miami será un refugio" para quienes "escapen del régimen comunista de Nueva York".

Sus declaraciones fueron hechas durante el America Business Forum (ABF), celebrado en el Kaseya Center de Miami, un evento que congregó a líderes políticos, empresarios y celebridades de todo el continente.

Trump, aprovechó el foro para lanzar duras críticas contra el Partido Demócrata, acusándolo de estar llevando al país por un camino peligroso hacia el autoritarismo de izquierda.

La victoria de Mamdani en la ciudad de Nueva York, según el presidente, sería prueba de ese giro radical.

"Ahora los demócratas son tan extremistas, que Miami pronto se convertirá en refugio para quienes están huyendo del comunismo en Nueva York. Huyen, huyen. ¿Dónde vives? En Nueva York, pero estoy tratando de irme porque no quiero vivir en un régimen comunista", expresó Trump.

"Eligieron a un comunista. Los demócratas instalaron a un comunista como alcalde. Quieren convertir a Estados Unidos en la Cuba comunista o la Venezuela socialista", aseguró.

"Estados Unidos perdió un poco de soberanía"

Más allá de sus ataques a Mamdani, Trump presentó la elección neoyorquina como una amenaza existencial al modelo estadounidense.

"Estados Unidos perdió un poco de soberanía anoche en Nueva York", declaró, en una frase cargada de simbolismo político.

Para el presidente, el triunfo de Mamdani y otros demócratas en estados como Nueva Jersey, Virginia y California, donde se aprobó la controvertida Proposición 50, representaría una erosión de los valores fundacionales del país.

"He advertido durante muchos años de que nuestros oponentes están empeñados en convertir a Estados Unidos en Cuba comunista y Venezuela socialista. ¿Ven lo que pasó en esos lugares? Durante generaciones, Miami ha sido un refugio para los que huyen de la tiranía comunista", añadió.