Cuatro detenidos tras la protesta en Maqueicito, Guantánamo, por falta de luz y agua

La comunidad de Maqueicito, en la provincia de Guantánamo, amaneció bajo una fuerte vigilancia policial tras la protesta ocurrida el jueves por la falta de electricidad y agua, según informó el medio independiente ClickCuba.

Vecinos confirmaron la detención de al menos cuatro personas: una mujer y tres jóvenes identificados como Maciel Diéguez, su sobrino Walter Diéguez, Yordano Leiva y Pedro Roberto Sarmiento Almaguer.

Captura de Facebook/ClickCuba

De acuerdo con los testimonios recogidos, los arrestos se produjeron horas después de que decenas de pobladores, entre ellos numerosos menores, salieran a las calles y quemaran gomas para exigir el restablecimiento del servicio eléctrico, interrumpido desde hace más de diez días.

Fuentes locales indicaron que los detenidos podrían haber sido trasladados a las instalaciones de la Seguridad del Estado situadas en la carretera de El Salvador, en las afueras de la ciudad de Guantánamo, aunque no existe confirmación oficial.

“Desde anoche Maqueicito está tomado por la Seguridad del Estado. Hay personas en la parada que no conocemos y nadie puede grabar ni hablar del tema”, relató un vecino bajo condición de anonimato.

El ambiente en la localidad es de tensión y miedo. Los residentes aseguran que desde la noche de la protesta hay una presencia constante de agentes y vehículos policiales. Las familias de los detenidos se encuentran intentando conocer su paradero, mientras se mantiene el silencio de las autoridades.

La protesta de Maqueicito fue la primera registrada públicamente en ese poblado, reflejo del creciente descontento en la región oriental del país, una de las más afectadas por la falta de recursos y la lentitud en la recuperación tras el paso del huracán Melissa.

Los habitantes de Maqueicito, perteneciente al consejo popular de Paraguay, salieron el jueves a las calles tras diez días sin electricidad a consecuencia del huracán. En aquella ocasión, los vecinos denunciaron la falta de respuestas oficiales y la suspensión del servicio de internet durante la manifestación.

El fenómeno meteorológico causó severos daños en Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma y Holguín, dejando a miles de familias sin techo, agua ni alimentos. En ese contexto, la protesta de Maqueicito se suma a los reclamos de una población agotada por los apagones, la escasez y el silencio gubernamental frente a una crisis que continúa afectando a todo el oriente del país.