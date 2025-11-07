Vecinos cierran calle en Santiago de Cuba con basura

Vídeos relacionados:

Vecinos del reparto Mariana de la Torre, en la ciudad de Santiago de Cuba, decidieron cerrar completamente la calle Cristina con montones de basura en señal de protesta ante la inacción de los servicios estatales de Comunales y la Empresa Eléctrica.

Según reportó el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada en su página de Facebook, la comunidad tomó la drástica decisión luego de varios días con montañas de basura acumuladas sin ser recogidas por las autoridades locales.

La situación se agravó cuando técnicos de la Empresa Eléctrica informaron que no podían restablecer el servicio en la zona porque los desechos impedían el acceso a las líneas y transformadores.

“Basta ya”, expresaron los vecinos, que bloquearon la calle con escombros y contenedores, impidiendo el paso de vehículos para forzar una respuesta de las autoridades.

El cierre de la calle generó la presencia de agentes del orden y funcionarios locales, pero hasta el momento no se ha confirmado si la Empresa Eléctrica o Comunales han iniciado labores de limpieza o reparación, señaló el reportero independiente.

La protesta refleja el colapso de los servicios básicos en Santiago de Cuba y la desesperación de los ciudadanos, que recurren a acciones directas para exigir derechos elementales como la recolección de basura y el suministro eléctrico.

En redes sociales, las imágenes y videos compartidos por Mayeta Labrada muestran a los residentes indignados, denunciando que el olor, los mosquitos y la suciedad se han vuelto insoportables.

“Esto no es un caso aislado, es la realidad cubana”, escribió el reportero.

Durante los últimos meses, varios barrios de Santiago han enfrentado crisis sanitarias por la acumulación de desechos y el aumento de enfermedades asociadas a vectores, como el aedes aegypti, en medio de una profunda crisis económica y energética que mantiene al país sumido en apagones y escasez.