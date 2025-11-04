Cuba rompe récord de protestas: Más de 1,200 acciones cívicas y denuncias en octubre

Vídeos relacionados:

Cuba vivió en octubre un nuevo pico de descontento social, con 1,249 protestas, denuncias y acciones cívicas, la cifra más alta registrada desde que el Observatorio Cubano de Conflictos (OCC) comenzó a monitorear la conflictividad en la isla.

El número supera en más de un centenar las 1,121 protestas de septiembre y marca el tercer récord consecutivo en lo que va de 2025.

Según el informe del OCC, el incremento de las manifestaciones refleja “un creciente agotamiento social ante el colapso de los servicios públicos, la represión y la crisis sanitaria”, en un contexto de apagones prolongados, brotes epidémicos y carestía alimentaria.

Las principales causas de inconformidad ciudadana fueron los desafíos al Estado policial (261 casos), las deficiencias en los servicios básicos de electricidad y agua (254) y la grave crisis epidemiológica que afecta a la isla (248).

El informe describe un escenario “de desesperación generalizada”, donde las protestas combinan cacerolazos, bloqueos de calles y denuncias masivas en redes sociales.

Entre los episodios más significativos, el OCC documentó una manifestación en Baire, Santiago de Cuba, donde decenas de personas salieron a las calles tras más de 30 horas sin electricidad, y protestas en el reparto Ho Chi Minh de Guantánamo, una de las zonas más golpeadas por el huracán Melissa.

Ambas, como es costumbre con el régimen cubano, fueron reprimidas con arrestos y amenazas, recordó la fuente citada.

La organización reportó además 134 denuncias por inseguridad ciudadana, que incluyen 17 asesinatos y homicidios, entre ellos dos menores de edad, y 106 actos represivos contra activistas, periodistas independientes y ciudadanos que participaron en manifestaciones.

El colapso sanitario fue otro eje de protesta. Más de 240 denuncias estuvieron vinculadas al auge de dengue, chikungunya, oropouche y zika, epidemias que el informe califica como “una crisis deliberadamente subestimada por el gobierno”.

El OCC asegura que los hospitales han colapsado en varias provincias y que el Ministerio de Salud Pública oculta las cifras reales de fallecidos.

En el plano económico, el Observatorio registró 127 protestas relacionadas con la escasez de alimentos y la inflación, reflejadas en videos virales donde cubanos muestran refrigeradores vacíos o colas para comprar arroz atrasado desde junio.

La provincia más activa fue La Habana, con 417 protestas y denuncias, seguida de Santiago de Cuba (164) y Matanzas (159).

El informe destaca que el malestar se ha extendido por todo el país, con expresiones de inconformidad en las 15 provincias y en el municipio especial Isla de la Juventud.

Para el OCC, la acumulación de crisis simultáneas —apagones, hambre, epidemias, violencia e impunidad— ha convertido a Cuba en “una olla de presión social” y confirma la pérdida de legitimidad del régimen.

“La protesta se ha vuelto la única forma de expresión ciudadana en un país sin instituciones libres”, concluye el informe.