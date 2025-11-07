El pueblo se cansa: Vecinos de un pueblo en Guantánamo salen a las calles tras 10 días sin electricidad

Vecinos de Maqueicito, Guantánamo, protestan tras 10 días sin electricidad por el huracán Melissa.

Viernes, 7 Noviembre, 2025 - 13:15

Vecinos de la localidad de Maqueicito, perteneciente al consejo popular de Paraguay, en la provincia de Guantánamo, salieron este viernes a las calles para exigir el restablecimiento del servicio eléctrico tras diez días consecutivos sin electricidad luego del paso del huracán Melissa.

Según informó el medio ClickCuba, decenas de personas —entre ellas mujeres, jóvenes y niños— se congregaron en las principales calles del pueblo, cansados del abandono y la falta de respuestas por parte de las autoridades del régimen.

Estamos desesperados, no tenemos luz ni agua, y nadie nos da una explicación”, relató una vecina.

Imágenes y videos difundidos en redes sociales muestran a los manifestantes gritando consignas y protestando, mientras exigían la presencia de funcionarios del régimen para atender la emergencia.

En otras zonas cercanas, como La Sombrilla, los residentes protagonizaron protestas similares por la falta de servicios básicos.

El periodista independiente José Raúl Gallego reportó que el servicio de internet fue cortado durante la noche de la protesta, y se restableció parcialmente en horas de la mañana.

Me dicen que acaban de restablecer el servicio de internet casi ahora mismo, luego de toda la noche en corte tras la protesta de Maqueicito”, publicó en su cuenta de Facebook.

Publicación en Facebook

Los residentes aseguran que la tensión continúa y que el servicio eléctrico aún no ha sido restablecido en todas las zonas afectadas.

El huracán Melissa provocó graves daños en las provincias orientales de Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma y Holguín, dejando a miles de familias sin techo, sin agua y sin alimentos.

En Guantánamo, la falta de electricidad ha agravado la crisis sanitaria y alimentaria, con alimentos echándose a perder y hospitales funcionando a duras penas con plantas de emergencia.

En redes sociales circulan etiquetas como #GuantánamoSinLuz #ElPuebloSeCansa #CubaEnCrisis, que reflejan el descontento creciente en una provincia históricamente golpeada por la pobreza y el olvido institucional.

Redacción de CiberCuba

Equipo de periodistas comprometidos con informar sobre la actualidad cubana y temas de interés global. En CiberCuba trabajamos para ofrecer noticias veraces y análisis críticos.

