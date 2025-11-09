El huracán Melissa arrasó Cayo Granma: “Nos quedamos sin nada, solo con la vida”

Rachel y su esposo, entre los restos de su casa en Cayo Granma, tras el paso del huracán Melissa.

Rachel y su esposo están viviendo lo que nadie debería vivir. El huracán Melissa arrasó con su casita en Cayo Granma, en la provincia de Santiago de Cuba, y no les dejó nada. Solo ruinas, recuerdos mojados y la difícil tarea de volver a empezar desde cero.

“Estamos aquí dentro de la casa, prácticamente bajo los escombros. No tenemos nada. El ciclón nos arrasó todo, se voló todo el techo, las paredes se cayeron… Perdimos los colchones, lo perdimos todo. Por lo menos tenemos vida”, contó Rachel en un video compartido por la plataforma Conducta Dade.

Ella y su esposo, Eliano, sobreviven gracias al apoyo de un familiar que los acogió temporalmente. No tienen dinero para comprar comida ni materiales de construcción, y aseguran que la situación en el cayo “está muy fuerte”. Aun así, insisten en quedarse en su tierra, con la esperanza de levantar, algún día, una nueva casa sobre las ruinas.

Historias como la de Rachel se repiten en todo Cayo Granma, un lugar que ya era vulnerable y donde ahora muchas familias lo perdieron absolutamente todo. Allí también vive Cecilia, quien quedó a cargo de su padre de 96 años tras ver cómo el ciclón se llevaba lo poco que tenían.

“Miren las condiciones… el armario, la mesa, la cama, todo lo perdí. Estoy cocinando con leña porque no tengo otro lugar. No tengo medicamentos ni comida. Pero le doy gracias a Dios, porque no perdimos la vida ni mi papá ni yo”, relató.

Cayo Granma es una pequeña comunidad a la que solo se puede acceder por mar. Si la ayuda oficial casi no llega a las ciudades, mucho menos a este islote olvidado, donde los vecinos sobreviven sin recursos, dependiendo de la solidaridad de otros cubanos.

Las imágenes difundidas por Conducta Dade muestran casas destruidas, calles cubiertas de lodo y familias que lo perdieron todo. Pero también revelan la otra cara de la tragedia: cubanos dentro y fuera de la isla que se han movilizado para ayudar, enviando mensajes, donaciones y apoyo a quienes resisten entre los escombros.

“Gracias a todos los que están apoyando, cada gesto cuenta”, dice la publicación original. Y agrega que en el video se comparte el contacto de Rachel y de Cecilia para quienes deseen ayudar directamente.

Mientras la ayuda estatal sigue sin llegar, la esperanza en Cayo Granma se sostiene gracias a la fe, la dignidad y la solidaridad, esa fuerza silenciosa que une a los cubanos cuando más lo necesitan.