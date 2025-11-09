PNUD instala generadores eléctricos en comunidades de Granma afectadas por el huracán Melissa

Vídeos relacionados:

Varias comunidades de la provincia de Granma recibieron generadores eléctricos y sistemas fotovoltaicos para aliviar la falta de energía tras los daños ocasionados por el huracán Melissa.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) informó en sus redes sociales que los equipos fueron instalados en las localidades de Guamo Viejo, Grito de Yara, Vado del Yeso y Cauto Embarcadero.

Los generadores permiten a los vecinos cargar equipos básicos de comunicación e iluminación, además de facilitar las coordinaciones durante la emergencia.

Los municipios Río Cauto y Cauto Cristo, a los que pertenecen esas comunidades, permanecen en alarma ciclónica a una semana del paso del huracán, debido a las inundaciones provocadas por las lluvias, que mantienen los niveles de agua en puntos críticos ante posibles nuevas precipitaciones.

La provincia perdió el acceso al Sistema Eléctrico Nacional tras la caída de varias torres de transmisión y solo obtiene energía por pequeñas islas de generación que cubren cerca del 65% de la demanda.

Los generadores fueron adquiridos por el PNUD con apoyo del Fondo Central de Respuesta a Emergencias de Naciones Unidas y la coordinación de la Oficina de Asuntos Humanitarios, como parte de la respuesta anticipada del sistema de agencias del organismo en Cuba junto a la Defensa Civil.

Además, en el centro universitario del municipio Río Cauto se activaron sistemas fotovoltaicos autónomos de 2 kWp (kilovatios pico) para cubrir los servicios básicos de la sede y facilitar el acceso a energía de la comunidad cercana.

Otro sistema fue instalado en la Universidad de Granma, en Bayamo, junto con la entrega de un generador de combustible.

Las acciones en los centros universitarios se desarrollaron bajo el proyecto FRE Local, implementado por la Universidad de Sancti Spíritus con acompañamiento del PNUD y apoyo financiero de la Unión Europea en Cuba.

Como parte de la respuesta a los estragos causados por el huracán Melissa, el PNUD ha desplegado diversas acciones en el oriente cubano.

De la ayuda inmediata, el PNUD lanzó una convocatoria especial dirigida a actores económicos locales para apoyar la recuperación productiva. Micro, pequeñas y medianas empresas, así como cooperativas, podrán recibir hasta 40 mil dólares en fondos para restaurar sus operaciones en territorios severamente afectados.

Estos fondos serán canalizados mediante una plataforma de respuesta a emergencias apoyada por el Fondo de Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz y la Unión Europea.

Previo a esta medida, el PNUD ya había activado planes con gobiernos locales para identificar necesidades inmediatas. También se convocó a empresas estatales y privadas para contribuir con insumos logísticos, materiales de construcción y servicios clave.

Esta coordinación busca fomentar resiliencia en comunidades afectadas por la crisis energética y los derrumbes provocados por el ciclón.