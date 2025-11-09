Más de 100 mil clientes siguen sin electricidad en Holguín tras azote de huracán Melissa

El 74 % del servicio eléctrico ya fue restablecido en la oriental provincia, aseguran autoridades

Vídeos relacionados:

Diez días después de que el huracán Melissa golpeara gran parte del oriente de Cuba, más de 100,000 clientes permanecen sin electricidad en Holguín, si bien 74 % del servicio ya fue restablecido y la provincia se reconectó al Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

De un total de 382,410 usuarios, 281,613 ya cuentan con suministro eléctrico, informó Daviesky Cortina, jefe de Despacho de la Empresa Eléctrica Holguín.

Los mayores avances se reportan en los municipios de Moa, Cueto, Rafael Freyre, Holguín y Antilla, este último con solo 14 clientes aún sin corriente, mientras Mayarí muestra el rezago más crítico con apenas 35 % de recuperación, resaltó el periódico oficial ¡Ahora!

Las labores de reparación se concentran en los territorios con mayores daños como Holguín y Gibara, además de Mayarí, donde brigadas locales, junto a contingentes de Ciego de Ávila y Mayabeque, enfrentan condiciones difíciles por postes derribados, transformadores dañados y zonas aún anegadas.

En la cabecera provincial se trabaja en los circuitos C1, El Coco, Aguas Claras y Aeropuerto, con prioridad en las líneas primarias, precisó la fuente.

Cortina destacó que solo permanece aislado el grupo electrógeno Sagua 2, en el poblado El Jobo, debido a la pérdida de la línea por la crecida del río.

Lo más leído hoy:

Asimismo, indicó que los parques solares fotovoltaicos del territorio se preservaron durante el huracán y están en proceso de certificación, salvo el de Pilón (Antilla), que continúa en operación.

Como muestra de apoyo interprovincial, brigadas holguineras fueron enviadas al municipio de Mella, en Santiago de Cuba, para contribuir con la recuperación eléctrica tras los severos daños dejados por Melissa, agregó el medio de prensa.

La Empresa Eléctrica de Holguín informó este viernes que con la recuperación del servicio vuelven los apagones por déficit de generación, con afectaciones previstas de 50 megawatts (MW) entre las 4:00 p.m. y las 8:00 p.m., divididas en dos bloques de dos horas cada uno.

El comunicado oficial pidió “comprensión” a la población y aseguró que se trabaja “de manera continua para minimizar el impacto y garantizar la estabilidad del servicio en los circuitos donde aún no se ha restablecido”, tras los embates del evento meteorológico.

Sin embargo, el malestar ciudadano creció ante la falta de detalles.

A medida que el servicio eléctrico comienza a restablecerse en el oriente del país tras el azote de Melissa, el resto de Cuba enfrenta un deterioro del panorama energético, con apagones cada vez más prolongados y un déficit de generación que ronda para la jornada de hoy los 1,380 MW.

El panorama se ve agravado por la salida del SEN este sábado de la termoeléctrica Antonio Guiteras, ubicada en Matanzas y considerada la más importantes del país.