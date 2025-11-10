Llega fuerte frente frío al sur de Florida: ¿A cuánto bajarán las temperaturas?

Vídeos relacionados:

El sur de Florida se prepara para una de sus jornadas más frías en meses.

A partir de la noche de este lunes y durante la madrugada del martes, una masa de aire ártico acompañada de intensos vientos transformará el clima cálido habitual de la región en un ambiente inusualmente gélido para esta época del año.

El descenso térmico, impulsado por un fuerte frente frío, promete romper récords y marcar un cambio brusco en las temperaturas.

“Se esperan las temperaturas más bajas de los últimos ocho meses, gracias a un intenso frente frío”, informó Telemundo 51.

Las mínimas podrían descender por debajo de los 50°F (10°C) en zonas urbanas y acercarse incluso a los 44°F (6.6°C) en áreas interiores, según la misma cadena.

Pronóstico detallado: Desde Miami-Dade hasta los Cayos

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y medios de prensa locales, el paso del frente frío traerá consigo un pronunciado descenso térmico que afectará de manera generalizada:

-Miami-Dade: entre 49 y 51°F en zonas interiores, y alrededor de 53°F en la costa. La sensación térmica podría descender hasta los 44°F.

-Broward: mínimas de entre 48 y 51°F, más frías tierra adentro.

-Palm Beach: las áreas del oeste podrían experimentar temperaturas de hasta 44°F, mientras que las zonas costeras se mantendrían cercanas a los 51°F.

-Los Cayos de Florida: las mínimas alcanzarán los 50°F (10-13°C), una anomalía para este enclave tropical.

-Otras regiones del estado: Tampa, Fort Myers y el interior de Florida podrían registrar temperaturas aún más extremas, cercanas o inferiores a los 42°F, según Weather.com y Newsweek.

“El martes, las temperaturas máximas apenas alcanzarán los 69°F (20°C), y la mínima nocturna será de 62°F”, detalló El Nuevo Herald. Las máximas de ese día no superarán los 70°F, algo muy poco habitual en la región para el mes de noviembre.

Sensación térmica: El viento lo hará todo más frío

Uno de los factores que más contribuirán a la percepción de frío será el viento.

Se esperan ráfagas sostenidas de entre 25 y 28 mph, lo que provocará que el cuerpo humano experimente temperaturas aún más bajas de las registradas.

“El viento estará soplando muy fuerte... razón por la cual se sentirá más frío aun, con sensaciones térmicas en los 40°F”, advirtió Telemundo 51.

Newsweek alertó que, por efecto del viento, “la sensación térmica bajará hasta los 20 y 30 grados Fahrenheit en todo el centro-oeste y suroeste de Florida”.

“Aunque no espero heladas locales en este momento, con el viento se sentirá como si hiciera mucho frío”, advirtió el meteorólogo Matt Devitt, destacando que el descenso será comparable al invierno más severo del año pasado.

Un evento poco común: ¿Récord histórico?

Este frente frío no solo es intenso, también es precoz.

“No se había registrado un frío tan temprano en la temporada en casi 60 años (desde 1966)”, puntualizó Newsweek.

La ciudad de Miami, por ejemplo, ha tenido solo ocho días en toda su historia con temperaturas mínimas de 4°C o menos antes del Día de los Veteranos. La última vez que ocurrió fue el 10 de noviembre de 1956.

En otras ciudades como Tampa y Fort Myers también podrían romperse récords de temperaturas mínimas tan temprano en el otoño.

Advertencias para la salud y la seguridad

Las autoridades han emitido múltiples advertencias para residentes y visitantes del sur de Florida.

El NWS recomienda vestir por capas, proteger a niños y ancianos, y tener especial cuidado con el uso de calefactores portátiles.

En palabras de la agencia: “La baja sensación térmica puede provocar hipotermia con una exposición prolongada”.

Asimismo, se han emitido avisos para embarcaciones pequeñas, especialmente en aguas del Atlántico, donde las olas podrían alcanzar entre 9 y 14 pies debido al viento. Hay riesgo elevado de corrientes de resaca hasta la noche del martes.

¿Cuánto durará el frío?

La buena noticia es que este evento será breve. Para el miércoles, aunque todavía con temperaturas frescas al amanecer, se espera una recuperación progresiva de los valores térmicos.

Según NBC Miami y el NWS, “las temperaturas se estarán recuperando rápidamente, con temperaturas frescas aún para el amanecer del miércoles, pero ya más cercanas a lo normal para la fecha al terminar la semana”.

Weather.com coincide: “El clima más templado regresará al centro del país el martes y se extenderá por gran parte del sur y luego por el medio oeste durante el resto de la semana”.

Hay que sacar abrigos, pero por poco tiempo

El sur de Florida vivirá una breve pero intensa ola de frío que marcará un hito en los registros climáticos recientes. Las temperaturas caerán a niveles inusuales para noviembre, con vientos que acentuarán aún más la sensación térmica. Será un breve “respiro helado” en una región acostumbrada al calor, un evento que muchos recordarán por su intensidad… y por lo temprano que llegó este año.

Como dijo el Servicio Meteorológico Nacional: “Habrá una 'montaña rusa de temperaturas' durante los próximos días”. Abríguese bien y esté atento a las actualizaciones locales para mantenerse seguro.