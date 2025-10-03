Capturan en Holguín a tres hombres con más de 35 kilos de cocaína camuflados en un compresor

Vídeos relacionados:
En un operativo realizado en el municipio Báguanos, en Holguín, agentes de la Policía cubana detuvieron a tres individuos que transportaban más de 35 kilogramos de cocaína camuflados dentro de un compresor industrial, según fuentes vinculadas al Ministerio del Interior (Minint).
El arresto ocurrió en la localidad de Camazán, en la carretera que conecta Báguanos con Mayarí, cuando los presuntos traficantes de droga viajaban en un auto de turismo, en cuyo interior llevaban el equipo, informó este jueves el perfil oficialista El Cubano Fiel.
Según fuentes citadas por la página, los sospechosos modificaron el compresor para ocultar la droga: abrieron el tanque, introdujeron los paquetes, y luego lo sellaron y pintaron para aparentar que era de fábrica.
La precisión del operativo de la PNR hace suponer que las autoridades ya contaban con información previa sobre el cargamento de cocaína y el método para ocultarla, advirtió la nota.
La identidad de los detenidos no fue revelada, aunque la publicación compartió fotos de los tres, esposados y con las caras cubiertas por emojis; además de imágenes del compresor y los paquetes de droga en su interior.
El ingenioso modus operandi de este caso evidencia la audacia de los traficantes de narcóticos en Cuba para el traslado y distribución de estas sustancias ilícitas. Las redes de narcotráfico también han desplegado métodos cada vez más sagaces para introducir cocaína y marihuana al país, usando desde productos de higiene hasta alimentos y objetos religiosos.
Tanto la venta ilícita como el consumo de estupefacientes han alcanzado niveles alarmantes en la isla, sobre todo en el último quinquenio, pese a los intentos del régimen por controlarlos, como parte de su política de “tolerancia cero” contra las drogas.
El Tribunal Supremo Popular de Cuba lanzó en agosto una seria advertencia sobre el incremento de la venta y consumo de drogas sintéticas (los cannabinoides conocidos como “químico” o “papelillo”) en el país, en particular en La Habana, y aprobó un dictamen con medidas punitivas más severas contra quienes tengan en su poder o distribuyan estas sustancias altamente nocivas.
El Minint dio a conocer recientemente que más de 1,500 personas han sido arrestadas en los operativos antidrogas, muchas de las cuales están en prisión preventiva.
La semana anterior, el Tribunal Provincial Popular de Holguín condenó a tres personas -dos hombres y una mujer- a penas de entre seis y ocho años de prisión por delitos vinculados con tenencia, tráfico y consumo de drogas.
En La Habana, un tribunal sentenció a 15 años de cárcel a otro cubano acusado de traficar cocaína y cannabinoides sintéticos.
Aunque se han endurecido las sanciones penales e impuesto penas ejemplarizantes contra los traficantes, la estrategia gubernamental parece resultar insuficiente para frenar el fenómeno, que se ha convertido en otra preocupación de la sociedad cubana, golpeada por la crisis económica y las carencias cotidianas de lo más elemental.
Preguntas frecuentes sobre el tráfico de drogas en Cuba
¿Cómo fue capturado el cargamento de cocaína en Holguín?
Las autoridades cubanas detuvieron a tres individuos en Holguín que transportaban más de 35 kilos de cocaína camuflados dentro de un compresor industrial. El operativo se llevó a cabo en la localidad de Camazán, en la carretera que conecta Báguanos con Mayarí.
¿Qué métodos están utilizando los narcotraficantes en Cuba para ocultar drogas?
Los narcotraficantes en Cuba están utilizando métodos ingeniosos para ocultar drogas, como camuflarlas en productos de higiene, alimentos y objetos religiosos. Esto incluye el uso de gominolas, chocolates, cigarrillos electrónicos y hasta latas de atún para transportar sustancias ilícitas.
¿Cuál es la estrategia del gobierno cubano frente al narcotráfico?
El gobierno cubano mantiene una política de “tolerancia cero” contra el narcotráfico, con juicios ejemplarizantes y penas severas. Sin embargo, a pesar de estas medidas, el tráfico y consumo de drogas sigue siendo una preocupación creciente en la isla, especialmente con el aumento de las drogas sintéticas.
¿Qué desafíos enfrentan las autoridades cubanas en el control del tráfico de drogas?
Las autoridades enfrentan el desafío de los métodos creativos de los narcotraficantes para burlar los controles fronterizos y atraer a públicos jóvenes. A pesar de los operativos y el reforzamiento de medidas de seguridad, el tráfico de drogas ha alcanzado niveles sin precedentes, lo que evidencia las limitaciones del enfoque represivo del gobierno.
