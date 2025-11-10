Apagones endémicos en Cuba: la UNE reporta elevado déficit de generación eléctrica

El país está muy vulnerable al combinarse apagones, escasez de combustible y condiciones meteorológicas extremas

Vídeos relacionados:

Los apagones no dan tregua en Cuba. La Unión Eléctrica (UNE) reportó un déficit de generación superior a los 1,500 MW que dejó al país sin electricidad durante todo el domingo y parte de la madrugada del lunes, confirmando que la crisis energética se ha vuelto endémica.

Según el más reciente parte de la UNE, correspondiente al 10 de noviembre de 2025, en el país se sufrió apagones durante las 24 horas del día y entró en la madrugada de hoy sin recuperación del servicio.

Publicación de Facebook/Unión Eléctrica UNE

La máxima afectación por déficit de capacidad de generación alcanzó los 1,509 megawatts (MW) a las 19:00 horas del domingo, mientras que otras 306 MW quedaron fuera del sistema en el oriente del país —desde Las Tunas hasta Guantánamo— debido al paso del huracán Melissa.

Aunque el Gobierno insiste en destacar la incorporación de 26 parques solares fotovoltaicos entre Occidente y Holguín, su aporte total fue de 2,590 megavatios hora (MWh), con una potencia máxima de 450 MW en el horario del mediodía. Una cifra insuficiente para paliar la magnitud del colapso.

Un sistema eléctrico al borde del colapso

A las 06:00 de la mañana de este lunes, la disponibilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) era de 1,435 MW, frente a una demanda de 2,375 MW, lo que dejó 962 MW de déficit.

Lo más leído hoy:

La UNE estima que las afectaciones podrían superar los 1,050 MW durante el horario del mediodía, agravando una situación que se repite con carácter endémico en toda la Isla.

Las causas principales son conocidas: un parque termoeléctrico envejecido, falta de combustible y averías simultáneas. En esta jornada, estaban fuera de servicio:

Unidades 5 y 6 de la CTE Antonio Maceo (Santiago de Cuba)

Unidad 2 de la CTE Felton (Holguín)

En mantenimiento: Antonio Guiteras (Matanzas), Santa Cruz (Mayabeque) y Carlos Manuel de Céspedes (Cienfuegos)

A ello se suman limitaciones térmicas equivalentes a 376 MW fuera de servicio, 81 centrales de generación distribuida paralizadas por falta de combustible (615 MW) y 98 MW adicionales indisponibles por falta de lubricante. En total, 713 MW afectados por causas relacionadas con el desabastecimiento energético.

Pronóstico para el horario pico: más apagones

Para el horario pico de la noche, la UNE prevé la incorporación de 50 MW en motores distribuidos y 110 MW procedentes de Moa, con lo que la disponibilidad ascendería apenas a 1,595 MW, frente a una demanda estimada de 3,050 MW.

El déficit de 1,455 MW augura una afectación nacional de 1,525 MW, lo que significa apagones generalizados durante la noche en casi todas las provincias.

La Habana y el resto del país: oscuridad prolongada

En la capital, los apagones ya se han vuelto rutinarios y prolongados, con zonas que permanecen más de 10 horas sin servicio. Los reportes ciudadanos apuntan a cortes diarios no programados y fluctuaciones de voltaje que dañan electrodomésticos.

El domingo, la máxima afectación fue de 216 MW en horas de la tarde, de acuerdo con el parte de la Empresa de La Habana.

Mientras el régimen culpa al bloqueo y al deterioro técnico acumulado, la población enfrenta una crisis eléctrica crónica, sin alternativas reales y con un discurso oficial que promete soluciones que nunca llegan.

Publicación de Facebook/Empresa Eléctrica de La Habana

La expresión “apagones endémicos” se ha convertido en la descripción más precisa de una realidad permanente en la Cuba de hoy, donde la luz —literal y simbólicamente— parece un lujo cada vez más lejano.