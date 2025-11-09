Restablecido 65 % del servicio eléctrico en oriente de Cuba tras paso de Melissa, aseguran autoridades

Vídeos relacionados:
Cerca del 65 % de los clientes de la Empresa Eléctrica en la zona oriental de Cuba cuentan ya con el servicio restablecido, informó la entidad este domingo a través de su perfil en Facebook, 12 días después del paso del devastador huracán Melissa por ese territorio.
En el caso de Holguín, todavía unos 100,000 clientes permanecían sin electricidad la víspera, si bien 74 % del servicio ya fue restablecido y la provincia se reconectó al Sistema Electroenergético Nacional (SEN).
El viernes, la Empresa Eléctrica de Holguín informó que con la recuperación del servicio vuelven los apagones por déficit de generación, con afectaciones previstas de 50 megawatts (MW) entre las 4:00 p.m. y las 8:00 p.m., divididas en dos bloques de dos horas cada uno.
Pese a ello, los apagones no dan tregua, con un SEN que afronta otro día al límite y un déficit de 1380 MW para el horario pico de hoy, lo cual condena a millones de cubanas y cubanos a permanecer en la oscuridad.
De acuerdo con el parte diario de la Unión Eléctrica (UNE), la jornada del sábado estuvo marcada por apagones continuos durante las 24 horas, con una máxima afectación de 1,404 MW a las 19:00 horas.
Además, 405 MW permanecen fuera de servicio en las provincias desde Las Tunas hasta Guantánamo debido a los daños del huracán Melissa.
Entre las principales incidencias se reportan averías en las unidades 3, 5 y 6 de la Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Maceo (Renté, Santiago de Cuba) y en la unidad 2 de la CTE Lidio Ramón Pérez en Felton (Holguín).
A ello se suman mantenimientos programados en las plantas Antonio Guiteras (Matanzas), la unidad 2 de la Ernesto Che Guevara en Santa Cruz del Norte (Mayabeque) y la unidad 4 de la Carlos Manuel de Céspedes (Cienfuegos).
Además, persisten limitaciones por falta de combustible que mantienen paralizadas 72 centrales de generación distribuida (568 MW) y 96 MW adicionales por falta de lubricante, para un total de 664 MW indisponibles por esa causa.
Por su parte, una nota en la página en Facebook de la Empresa Eléctrica de La Habana refiere que durante el sábado se afectó el servicio eléctrico en la capital durante 18:30 horas.
La máxima afectación fue de 215MW a las 6:30 pm. Fue restablecido el servicio a las 2:09 am de este domingo.
En la madrugada a partir de las 3:00 am no fue necesario afectar los bloques planificados, indicó.
Preguntas frecuentes sobre el restablecimiento del servicio eléctrico en Cuba tras el huracán Melissa
¿Cuál es el estado actual del servicio eléctrico en el oriente de Cuba tras el huracán Melissa?
Cerca del 65 % del servicio eléctrico ha sido restablecido en la zona oriental de Cuba tras el paso del huracán Melissa. Sin embargo, la situación sigue siendo crítica en provincias como Holguín, donde aún hay aproximadamente 100,000 clientes sin electricidad. El restablecimiento completo del servicio depende de las reparaciones en las infraestructuras dañadas y la disponibilidad de recursos técnicos.
¿Qué problemas enfrenta el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) en Cuba actualmente?
El Sistema Electroenergético Nacional (SEN) de Cuba enfrenta múltiples desafíos, incluyendo un déficit de generación de 1380 MW en el horario pico, averías en varias unidades de centrales termoeléctricas, y limitaciones significativas debido a la falta de combustible y lubricantes. Esto ha resultado en apagones continuos en todo el país, afectando tanto a la población como a los servicios esenciales.
¿Cómo está afectando la falta de combustible a la generación eléctrica en Cuba?
La falta de combustible es un problema crítico para la generación eléctrica en Cuba. Actualmente, 72 centrales de generación distribuida están paralizadas debido a la escasez de combustible, lo que representa una pérdida de 568 MW. Además, otros 96 MW están indisponibles por falta de lubricante, sumando un total de 664 MW afectados por esta causa. Esto agrava el déficit de capacidad de generación y prolonga los apagones en todo el país.
¿Qué medidas se están tomando para mejorar la situación energética en Cuba?
Para intentar mejorar la situación energética, se están realizando reparaciones en las unidades averiadas de las centrales termoeléctricas y se están llevando a cabo mantenimientos programados. Además, se busca restablecer el servicio en las áreas más afectadas por el huracán Melissa. Sin embargo, la falta de recursos técnicos y de combustible limita estas acciones, y se prevé que los apagones continúen mientras no se resuelvan estos problemas estructurales.
