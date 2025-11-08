Cubano ofrece electricidad gratis a sus vecinos en Granma tras la devastación que dejó el huracán

Vídeos relacionados:

En medio del apagón que mantiene a buena parte del oriente cubano en penumbras tras el paso del huracán Melissa, la historia de Humberto Milán, un vecino del municipio de Río Cauto, Granma, ha conmovido a la comunidad.

Mientras la mayoría de los hogares continúa sin corriente ni recursos, este hombre decidió abrir las puertas de su casa y ofrecer electricidad gratuita para que todos puedan cargar sus equipos, sin pedir nada a cambio.

"En momentos difíciles como los que estamos viviendo, necesitamos personas como mi tío, que permite que todo aquel que necesite cargar algún equipo lo haga sin ningún costo", escribió su sobrina Annelis Álvarez en el grupo de Facebook Revolico Río Cauto.

"Todo aquel que lo necesite puede llegar sin ningún problema. Horario... 4:00 pm a 6:00 pm", añadió, en un mensaje que rápidamente se llenó de comentarios de gratitud.

Vecinos y usuarios de redes sociales no tardaron en elogiar la nobleza de Humberto.

"Esas son las personas que en esta situación necesita el pueblo. Gracias y bendiciones para ese gran hombre", escribió un padre de familia.

Otra usuaria fue más contundente: "Gracias por ese gesto tan lindo. En Mabay y Julia no podemos decir lo mismo: acá, si no pagas, no cargas tus equipos".

La solidaridad frente al abandono

El gesto de Humberto Milán, sencillo pero profundamente humano, se suma a otros actos de solidaridad que han surgido en los últimos días desde las comunidades más golpeadas de Granma y Holguín, donde la destrucción causada por el huracán Melissa dejó a miles de familias sin techo, luz, ni agua.

Dargel Rosales Martínez, un joven de Guisa, Granma, también puso su planta eléctrica al servicio de los vecinos para que pudieran cargar celulares, tabletas, linternas, lámparas y ventiladores para los niños pequeños.

En su caso, la gasolina fue donada por un amigo anónimo.

Ambos gestos destacan en un país donde la población enfrenta la peor crisis de las últimas décadas. El huracán solo agravó una situación que ya era precaria: miles de familias han perdido sus casas o sus pertenencias, y reconstruir resulta casi imposible con los salarios actuales y la falta de materiales.

Calles anegadas, postes caídos y viviendas convertidas en escombros componen un paisaje desolador que contrasta con los discursos oficiales sobre la recuperación.

A pesar de las declaraciones optimistas del gobierno, el sistema eléctrico nacional continúa colapsado, con circuitos enteros fuera de servicio y una infraestructura que tardará en restablecerse completamente.

En muchas zonas rurales del oriente cubano la única energía disponible proviene de pequeñas plantas eléctricas particulares, adquiridas con enormes sacrificios o gracias a la ayuda de familiares en el exterior. La mayoría de los cubanos, sin embargo, no tiene acceso a ese privilegio.

La dignidad desde la escasez

Mientras el gobierno insiste en promesas, la realidad es que son los propios ciudadanos quienes están sosteniendo al país con su ingenio, esfuerzo y solidaridad.

Gente como Humberto Milán demuestra que, incluso en la oscuridad más profunda, la luz puede venir de la voluntad y la empatía del pueblo, no de los planes del Estado.

En Río Cauto, cada tarde entre las 4:00 y las 6:00 pm, las personas acuden a su casa. No hay discursos ni consignas. Solo cubanos que, en medio del desastre, encuentran en la generosidad de un vecino la chispa que el gobierno les sigue negando.