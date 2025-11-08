Vuelven los apagones por déficit de generación en Holguín tras el paso de Melissa

Usuario cuestionan la falta de información precisa sobre los circuitos afectados (imagen de referencia)

La Empresa Eléctrica de la provincia de Holguín informó este viernes que vuelven los apagones por déficit de generación, con afectaciones previstas de 50 megawatts (MW) entre las 4:00 p.m. y las 8:00 p.m., divididas en dos bloques de dos horas cada uno.

El anuncio a través de la página en Facebook de la entidad provocó una oleada de críticas entre los usuarios, muchos de los cuales aseguran que aún no recuperan la electricidad tras el paso del huracán Melissa, hace más de una semana.

En redes sociales, residentes de Cacocum, Holguín y Yareyal, entre otros, denunciaron que llevan entre 10 y 11 días sin corriente, y cuestionaron la falta de información precisa sobre los circuitos afectados.

“En serio, ¿y esa afectación debido a qué? Si la mitad de Cacocum no tiene electricidad hace 10 días”, escribió una usuaria.

Otros reclamaron que las cuadrillas no han revisado los postes caídos ni reconectado cables dañados, mientras que algunos señalaron que brigadas de apoyo de otras provincias han pasado por la zona sin intervenir directamente en los circuitos aún sin servicio.

El comunicado oficial pidió “comprensión” a la población y aseguró que se trabaja “de manera continua para minimizar el impacto y garantizar la estabilidad del servicio en los circuitos donde aún no se ha restablecido”, tras los embates del evento meteorológico.

Sin embargo, el malestar ciudadano creció ante la falta de detalles. “Necesitamos que vuelvan a publicar la actualización de los bloques y circuitos, como ha pedido el propio presidente, con información clara y precisa”, reclamó un vecino identificado como Walter Cuenca Pérez.

Otros comentarios reflejaron el agotamiento social tras días de apagones, acumulación de basura y proliferación de mosquitos.

“Con la epidemia de chikungunya y los apagones, esto es un desastre total”, escribió una usuaria. “Se suponía que el oriente tendría estabilidad eléctrica hasta la recuperación completa, pero ya volvemos a lo mismo”, añadió otro internauta.

De acuerdo con los reportes provinciales, el sistema eléctrico de Holguín aún no se ha restablecido por completo.

Hasta el miércoles, de 203 circuitos dañados por Melissa, solo 94 habían sido reconectados, equivalentes al 56,7 % del total de clientes.

A ello se suma ahora el déficit nacional de generación, que obliga a implementar apagones programados incluso en zonas donde el servicio se había restablecido parcialmente.

Mientras tanto, los usuarios exigen transparencia y prioridad para las comunidades que siguen a oscuras.

Como escribió una vecina en tono de ironía ante el anuncio: “Primero que nos devuelvan la luz, y después que la quiten por déficit, pero al menos que tengamos derecho a perderla”.

A medida que el servicio eléctrico comienza a restablecerse en el oriente del país tras el azote de Melissa, el resto de Cuba enfrenta un agravamiento del panorama energético, con apagones cada vez más prolongados y un déficit de generación que vuelve a superar para la jornada de hoy los 1,400 MW.

El panorama se ve agravado por la salida este viernes del Sistema Eléctrico Nacional de la termoeléctrica Antonio Guiteras, ubicada en Matanzas y considerada la más importantes del país.