Del veto al negocio: el boxeo profesional se consolida en Cuba bajo el amparo estatal

El boxeo profesional vuelve a ser protagonista en Cuba, una escena impensable durante más de sesenta años, cuando el régimen comunista lo proscribió por considerarlo un símbolo del “mercantilismo capitalista”.

Hoy, con el deporte nacional sumido en crisis y el éxodo de atletas en aumento, el gobierno se aferra a los pocos talentos que aún pelean con la bandera cubana… aunque ahora, en un formato que durante décadas condenó.

El próximo 29 de noviembre, el Hotel Meliá Internacional de Varadero, en Matanzas, acogerá una velada profesional en la que ocho púgiles cubanos protagonizarán duelos, incluyendo dos defensas de título, una segunda incursión y cuatro estrenos en los circuitos rentados, de acuerdo el sitio digital JIT.

Lázaro y Erislandy Álvarez: dos estandartes del boxeo cubano

El plato fuerte de la noche tendrá como protagonistas a Lázaro Álvarez, triple campeón mundial, y Erislandy Álvarez, monarca olímpico de París 2024, ambos invictos como profesionales.

Lázaro (9-0) enfrentará al mexicano Raúl Hernández (15-3-2) en defensa de su faja continental de América de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), mientras que Erislandy (5-0) hará lo propio ante Rogelio Jiménez (14-2-1) por la faja latina continental del mismo organismo.

Ambos títulos fueron conquistados el pasado 11 de abril, cuando Cuba celebró por primera vez una cartelera profesional bajo el auspicio de su promotora estatal Agon Sports, un hecho histórico que marcó el fin simbólico del veto impuesto desde 1962.

Estrenos, promesas y desafíos

El cartel incluye también al pinareño Yusnier Sorsano (1-0), quien buscará su segundo triunfo profesional ante el argentino Nicolás Verón (11-14-1), tras debutar con un espectacular nocaut ante el mexicano Javier Castañeda.

Otros cuatro cubanos harán su debut en la arena profesional: Saidel Horta (plata mundial), Alejandro Claro (bronce mundial), Nelson Williams y Keylor García. Aunque poseen talento y recorrido amateur, sus rivales llegan con mayor experiencia en los circuitos rentados, con más de 15 combates en algunos casos.

La velada incluirá además choques internacionales, como el del marroquí Moussa Gholam (24-1) frente al mexicano Ramiro Cesena (19-2) por la faja continental de oro de América.

Entre la apertura y la contradicción

El regreso del boxeo profesional a Cuba evidencia un cambio pragmático del régimen, que busca reactivar una disciplina históricamente ganadora mientras se desmoronan sus estructuras deportivas y cientos de talentos emigran cada año.

Durante décadas, el boxeo profesional fue sinónimo de traición y “desviación ideológica” en la narrativa oficial. Hoy, los mismos que lo censuraban intentan capitalizar su rentabilidad y su proyección internacional, abriendo un espacio que antes era impensable en suelo cubano.

El evento en Varadero será más que una velada deportiva: un reflejo de cómo el deporte cubano se reinventa entre la necesidad y la contradicción, intentando sobrevivir en un país donde hasta el ring fue, por años, un campo de batalla ideológica.