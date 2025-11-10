Huracán Melissa deja manantial en un lugar insospechado de Holguín

El huracán Melissa no solo dejó intensas lluvias y fuertes vientos en la provincia de Holguín, sino también un curioso fenómeno natural que ha llamado la atención de los vecinos, un manantial que brota desde el interior de un refugio en La Loma de la Cruz.
El hecho fue captado en video y publicado por el perfil de Instagram Holguín en fotos (@holguinenfotos), donde se observa cómo el agua emerge por un orificio en una de las paredes del refugio, que permanecía cerrado.
Los residentes, ingeniosos ante la situación, han construido una pequeña canaleta para conducir el agua hasta la calle, donde la recolectan en cubos y recipientes.
A pesar de las abundantes lluvias que dejó Melissa y de que los embalses de la provincia se encuentran a plena capacidad, gran parte de la población continúa sin recibir agua en sus viviendas debido a los apagones que impiden el bombeo.
La situación evidencia una de las tantas contradicciones del sistema de gestión de los recursos hidráulico en Cuba. Hay agua en las presas tras el ciclón, pero las familias siguen dependiendo de un servicio eléctrico inestable para acceder al suministro.
Sin energía, las estaciones de bombeo no funcionan, y miles de hogares permanecen sin el líquido vital durante días. Mientras tanto, en La Loma de la Cruz, el refugio se ha convertido en una fuente inesperada de alivio para los vecinos de la zona, que entre la crisis y la carencia, han aprendido a sobrevivir aprovechando cualquier oportunidad que la naturaleza les brinda.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.