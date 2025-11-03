Voluntarios de Cáritas distribuyen casi 700 raciones de comida a familias damnificadas en El Cobre

Vídeos relacionados:
El Arzobispado de Santiago de Cuba informó este domingo que los voluntarios de Cáritas Parroquial de El Cobre distribuyeron 695 raciones de comida entre las familias afectadas por el huracán Melissa, que causó graves daños en esa localidad de la provincia oriental.
Según la publicación del propio arzobispado en su perfil de Facebook, 120 voluntarios, organizados en 29 casas de misión —ocho más que el día anterior—, convirtieron sus hogares en centros de elaboración y distribución de alimentos bajo la coordinación de la Iglesia católica.
Los organizadores de Cáritas agradecieron el apoyo de los benefactores y destacaron que llevan un control documentado de los alimentos aportados y entregados en cada centro.
“Toda la gloria es de Dios”, afirmaron en su mensaje difundido en redes sociales.
El Cobre fue una de las zonas más golpeadas por el paso del huracán Melissa. Las lluvias provocaron un deslizamiento de tierra que dejó atrapadas a 17 personas, rescatadas posteriormente por equipos de emergencia.
Además, causaron daños severos en el santuario de la Virgen de la Caridad, uno de los templos más emblemáticos de Cuba.
En los últimos días, tras el ofrecimiento de ayuda de Marco Rubio, Secretario de Estado de Estados Unidos, la iglesia católica ha ganado protagonismo para que esas donaciones lleguen a mano de los damnificados por el huracán Melissa, sin pasar por las manos del régimen cubano.
La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba confirmó este domingo que la ayuda de EE. UU., valorada en tres millones de dólares, se canalizará a través de la Iglesia Católica y no mediante el Estado cubano.
