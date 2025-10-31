Díaz-Canel afirma que Cuba tuvo “dos victorias” tras el paso del huracán Melissa

“Tuvimos dos victorias, y fueron dos victorias por la vida”, afirmó este viernes el presidente del Consejo de Defensa Nacional y presidente Miguel Díaz-Canel, al referirse al enfrentamiento al huracán Melissa y al voto en la ONU relacionado con el embargo de Estados Unidos contra Cuba.

El mandatario consideró que ambos hechos demuestran la “dignidad del pueblo cubano” y la fortaleza de la Revolución, en declaraciones recogidas por la televisión estatal durante su recorrido por Santiago de Cuba, a fin de evaluar los estragos del devastador fenómeno climático.

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el martes, con 165 votos a favor, siete en contra y 12 abstenciones, la resolución que pide el fin del embargo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba.

Aunque el canciller Bruno Rodríguez Parrilla celebró el resultado como una “victoria de los pueblos”, los datos reflejaron una caída drástica del apoyo internacional al régimen cubano, y el respaldo más bajo al proyecto en más de 10 años.

El presidente destacó que varios países y organismos del sistema de Naciones Unidas están enviando donaciones para apoyar las labores de recuperación.

“Tenemos que tener la satisfacción de que resistimos, de que estamos vivos, y que nuestro pueblo ha vuelto a triunfar”, añadió.

Un día antes, Díaz-Canel declaró en su cuenta de X que la supervivencia de la población oriental tras el paso del huracán “no es un milagro”, sino el resultado de la “preparación, la organización, la disciplina y la solidaridad” del pueblo.

Durante la reunión del Consejo de Defensa Nacional, el mandatario insistió en que la prioridad sigue siendo “preservar la vida” en los territorios afectados, aunque no ofreció detalles sobre los daños materiales ni sobre el alcance real de la catástrofe.

Las intensas lluvias y fuertes vientos provocados por el Huracán Melissa causaron severas afectaciones en las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma y Holguín, donde se reportan severas inundaciones en varias localidades, así como daños en la red eléctrica, de telecomunicaciones, carreteras y en numerosas viviendas.

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, anunció el jueves la disposición de Washington a ofrecer ayuda humanitaria "inmediata" a los cubanos afectados por Melissa, siempre y cuando los donativos no pasen a través de instituciones oficiales del gobierno de la isla, una postura que La Habana suele considerar como un acto de injerencia.

El gobierno cubano aseguró este viernes que Estados Unidos "no ha concretado ningún ofrecimiento de ayuda" para los damnificados por el huracán Melissa, pese al anuncio del secretario de Estado norteamericano sobre el envío de asistencia humanitaria a la isla.

De acuerdo con Johana Tablada, subdirectora general de la Dirección de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex), la embajada cubana en Washington se comunicó con el departamento de Estado "con motivo de lo que publicaron".

"Hasta ahora, Estados Unidos no ha concretado ningún ofrecimiento ni ha respondido a las interrogantes formuladas", subrayó.