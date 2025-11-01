Impresionantes imágenes del desbordamiento del río Cauto: casas, carreteras e industrias bajo el agua en Granma

Imágenes aéreas y testimonios muestran este viernes la magnitud del desastre en el río Cauto, donde el agua cubre viviendas, sembradíos e instalaciones industriales tras el paso del huracán Melissa, lo cual ha dejado a cientos de personas atrapadas y clamando por auxilio.
Las impactantes imágenes difundidas a través del perfil en Facebook de la emisora provincial CMKX Radio Bayamo, dan cuenta de un panorama devastador: casas, carreteras y áreas agrícolas completamente sumergidas bajo el agua, luego del desbordamiento del mayor río de Cuba tras del paso el miércoles del devastador fenómeno meteorológico.
Autoridades del Consejo de Defensa Provincial, altos oficiales del Ejército Oriental y dirigentes del Partido Comunista constataron en las últimas horas la magnitud de las inundaciones, en medio de operativos de rescate a pobladores incomunicados en varias comunidades rurales, reportó la fuente
Durante el recorrido, los funcionarios comprobaron daños significativos a la economía local, especialmente en la agricultura, además de severas afectaciones a viviendas y caminos.
El presidente del Consejo de Defensa Nacional y gobernante Miguel Díaz-Canel dialogó por teléfono con la presidenta del Consejo de Defensa Provincial, Yudelkis Ortiz Barceló, para conocer detalles de la situación, informó en otro post Radio Bayamo.
También participaron altos mandos militares, entre ellos el general Roberto Legrá Sotolongo, jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).
Mientras tanto, los comentarios en redes sociales reflejan la indignación de los habitantes. Muchos critican la lentitud de la respuesta gubernamental y aseguran que todavía hay cientos de personas atrapadas en zonas de difícil acceso.
“No, no, si para los efectos todo está bajo control. Esas fueron las palabras de las autoridades. No me jodan. ¡Se muere mi pueblo!, escribió con indignación un usuario en redes sociales.
“Todavía quedan muchas personas en peligro. Cuando se espera al último momento suceden estas cosas”, escribió otra ciudadana.
Otros mensajes denuncian que las autoridades “solo hablan de daños económicos” y exigen rescatar “a los compatriotas desesperados” antes de evaluar pérdidas materiales.
Las aguas del río Cauto, que cruza varios municipios de Santiago de Cuba, Granma y Holguín, han alcanzado niveles inéditos en décadas, arrasando con viviendas y provocando cortes de energía y comunicaciones en gran parte del oriente cubano.
Mientras las autoridades insisten en hablar de “control” y “recuperación”, las imágenes y los testimonios desde el terreno narran otra historia: la de un pueblo abandonado a su suerte, improvisando refugios y exigiendo respuestas que, una vez más, parecen llegar tarde.
