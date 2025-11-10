"Más dura soy yo, que soy cubana": Familia en Uruguay emociona con su historia de superación

Una familia cubana residente en Uruguay celebró con gran emoción llevar seis meses en ese país y ver cómo sus sueños comienzan a materializarse, después de superar una dura etapa de desarraigo, distancia de los seres queridos e incertidumbre económica.

La protagonista de esta historia es una creadora de contenidos cubana llamada Sandra Lozada (@frida_nails_s) quien es manicurista profesional. Junto a su esposo e hijo eligió empezar una nueva vida en el país sudamericano.

“¿Es duro el camino? Sí, pero más dura soy yo, que soy cubana”, expresó en un emotivo video compartido en redes sociales que rápidamente se volvió viral, donde muestra la compra de su primer televisor, un logro que, aunque sencillo para muchos, simboliza el esfuerzo, sacrificio y resiliencia lejos de su tierra natal.

Con la voz entrecortada y una sonrisa, la influencer agradeció cada paso del proceso migratorio: “Quizás para algunos esto es algo simple, pero para nosotros representa mucho esfuerzo y madrugadas soñando con vivir mejor. Agradezco todo lo vivido, cada aprendizaje y cada tropiezo”.

Su historia representa la esperanza de miles de cubanos que buscan una vida digna lejos del control del régimen de La Habana.

En los comentarios, abundan los mensajes de apoyo y admiración hacia esta familia que, pese a las dificultades, celebra cada pequeño triunfo como una gran victoria.