Viajó a casarse y terminó preso: El drama del cubano Aidel Suárez detenido en Venezuela

Aidel Suárez Medina, un cubano de 37 años residente en Florida, soñaba con reencontrarse con su prometida venezolana y sellar su amor con un matrimonio sencillo. Llevaba los anillos en el equipaje y la ilusión de empezar una nueva vida. Pero aquel viaje, que comenzó el 24 de diciembre de 2024, se convirtió en una pesadilla que hoy lo mantiene tras las rejas en Venezuela.

Según denunció el grupo de derechos humanos Foro Penal, Aidel llegó a ese país años atrás como parte de los convenios bilaterales entre Cuba y Venezuela, y trabajó durante tres años en Corpoelec, la corporación eléctrica estatal.

Tras abandonar el país y pedir asilo en Estados Unidos, rehízo su vida y planeó casarse con una mujer venezolana. Su itinerario incluía vuelos desde EE.UU. a Puerto Rico y luego a Trinidad, donde debía abordar hacia Venezuela.

Sin embargo, las autoridades le negaron el embarque. Decidido a llegar por su cuenta, tomó una lancha hacia Güiria, en el estado Sucre. Allí fue detenido sin explicación y trasladado a Caracas. Desde entonces, su familia perdió contacto con él durante cinco largos meses, hasta que el 16 de mayo de 2025 logró comunicarse brevemente por teléfono para decir que se encontraba recluido en el Centro Penitenciario Rodeo I.

La situación de Aidel es particularmente delicada. Fue operado del corazón y depende de medicación anticoagulante para controlar severas taquicardias. Su familia teme por su vida, al no saber si recibe atención médica adecuada en prisión.

“Su estado de salud requiere tratamiento urgente y control constante, lo que difícilmente ocurre en una cárcel venezolana”, alertó Foro Penal en su publicación.

Mientras su caso permanece en el silencio, el gobierno venezolano centró en julio pasado la atención en otro tema, y fue el polémico canje de prisioneros entre Caracas y Washington, en el que fue liberado el exmarine Dahud Hanid Ortiz, condenado por el asesinato de dos cubanas y un ecuatoriano en Madrid.

El propio Diosdado Cabello, ministro del Interior y Justicia, aseguró en su programa Con el mazo dando que “Estados Unidos pidió un asesino”.

Sin embargo, mientras un convicto por triple homicidio recupera la libertad tras una negociación política, Aidel Suárez, un cubano sin antecedentes penales, sigue preso e incomunicado por haber intentado reunirse con la mujer que ama.

El contraste resulta doloroso. Foro Penal incluyó su nombre entre los ciudadanos y residentes extranjeros detenidos injustamente en Venezuela, recordando que los derechos humanos “no pueden depender de la nacionalidad ni de los acuerdos entre gobiernos”.

Su historia, atravesada por el amor, la burocracia y la arbitrariedad, se ha convertido en un clamor de justicia que sigue esperando respuesta.