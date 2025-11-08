EE.UU. denuncia abuso en Cuba contra joven preso político Walnier Luis Aguilar

Vídeos relacionados:

La Embajada de Estados Unidos en Cuba denunció públicamente los abusos y malos tratos sufridos por el preso político Walnier Luis Aguilar, uno de los jóvenes encarcelados por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 (11J), y exigió la liberación de todos los prisioneros de conciencia en la isla.

“Estamos muy preocupados por el abuso y tratamiento del preso político Walnier Luis Aguilar y de los centenares de otros que siguen injustamente encarcelados. Ya es hora de que los liberen a todos”, señaló la sede diplomática en su cuenta oficial de X (Twitter).

La denuncia se produjo horas después de que el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) alertara sobre la situación del joven opositor, trasladado recientemente a la prisión de Agüica, en Matanzas, a casi 200 kilómetros de su familia en La Habana.

El traslado, según el organismo, constituye un castigo punitivo impuesto por la Seguridad del Estado para aislarlo y quebrar su resistencia.

El padre de Walnier, Wilber Aguilar, denunció en redes sociales que fue citado por agentes policiales poco después de recibir una llamada interrumpida de su hijo desde prisión.

“Esto es un abuso. No me dejaron hablar con él. Están jugando con nuestra angustia”, escribió el padre en Facebook, donde compartió su preocupación por el estado físico y emocional del joven.

Aguilar Rivera, de 24 años, fue condenado a varios años de cárcel por su participación en las manifestaciones pacíficas del 11J en La Habana.

Su caso ha sido documentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que otorgó medidas cautelares a su familia en 2025 ante el acoso y las represalias sufridas.

El traslado de Walnier coincide con el de otro preso político, el activista Ángel Cuza, enviado a la prisión de Guanajay, en Artemisa, bajo los mismos argumentos.

Ambos fueron sacados del Combinado del Este con la justificación de una supuesta huelga de hambre, versión desmentida por sus familiares.

Cuza denunció desde su nueva celda que se encuentra aislado y sin contacto con otros reclusos: “Estoy en una celda tapiada, solo. Dicen que tengo visita mañana, pero no sé cómo será esto”, declaró en un audio difundido por la periodista independiente Yaima Pardo.

Organizaciones de derechos humanos y medios independientes han reiterado que el régimen cubano usa los traslados forzosos como método de castigo para debilitar psicológicamente a los presos políticos y sus familias.

En múltiples ocasiones, los reclusos han sido enviados a prisiones alejadas de sus hogares sin previo aviso ni justificación legal.