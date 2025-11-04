Carlos Jiménez denuncia a México por su complicidad con el régimen cubano

Vídeos relacionados:

El congresista cubanoamericano Carlos Giménez denunció este martes al gobierno de México por su “complicidad patética” con la dictadura asesina de Cuba, a raíz de los millonarios envíos de petróleo que el país azteca ha realizado a la isla en los últimos meses.

A través de un comunicado oficial publicado en la red social X, Giménez —miembro de la Comisión de Seguridad Nacional y del Grupo Interparlamentario México–EE.UU.— informó que presentó una denuncia formal ante el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado de Estados Unidos, solicitando sanciones y medidas correctivas contra México.

La carta: “México financia una dictadura asesina”

En su misiva dirigida a los secretarios Scott Bessent (Tesoro) y Marco Rubio (Estado), fechada el 30 de octubre de 2025, el legislador republicano exige que, durante la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (USMCA), se garantice que el gobierno mexicano ponga fin a su relación con el régimen de La Habana.

Citando reportes de The Miami Herald, Giménez aseguró que México envió más de 3 mil millones de dólares en petróleo a Cuba entre mayo y agosto de 2025, lo que, a su juicio, viola la política estadounidense y podría ser ilegal.

“El presidente Sheinbaum está enviando cantidades preocupantes de petróleo a una dictadura peligrosa con vínculos operativos con el Cártel de los Soles de Venezuela, una organización terrorista extranjera designada oficialmente”, subraya el texto.

Acusaciones de complicidad con el narcoterrorismo

El congresista también acusa a México de “conspirar con los carteles para convertir la migración en un arma contra Estados Unidos” y de financiar regímenes que albergan y facilitan organizaciones criminales transnacionales.

Lo más leído hoy:

Giménez advierte que estas redes —que relaciona con el narcotráfico y con los gobiernos de Venezuela y Cuba— son responsables de la muerte de miles de estadounidenses por drogas y violencia.

Propuestas de acción en el marco del USMCA

En su carta, el congresista plantea que la revisión del tratado comercial con México incluya medidas específicas para proteger los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos: exigir a México reforzar sus esfuerzos contra las organizaciones narco-terroristas;

detener el tráfico de médicos cubanos, a los que Giménez califica como “víctimas de una forma moderna de esclavitud”, y poner fin a los envíos de petróleo al régimen de La Habana.

“Estados Unidos no debe permitir que su socio comercial más cercano financie regímenes criminales”, enfatizó el representante por Florida, quien reiteró su compromiso de trabajar para fortalecer la integridad del USMCA y proteger la seguridad nacional estadounidense.

Un enemigo acérrimo de la dictadura cubana

Carlos Giménez, de origen cubano, ha sido uno de los críticos más férreos del régimen de La Habana dentro del Congreso de Estados Unidos. Desde su llegada al Capitolio, ha impulsado resoluciones y proyectos de ley dirigidos a aumentar la presión política y económica sobre el gobierno cubano y a respaldar a los presos políticos y activistas dentro de la isla.

El legislador republicano por Florida se ha convertido en una voz constante contra el autoritarismo en América Latina, denunciando públicamente las alianzas entre Cuba, Venezuela, Nicaragua y ahora México, a las que considera una red de apoyo mutuo entre dictaduras y organizaciones criminales. Su posición lo ha situado como uno de los principales defensores de la libertad del pueblo cubano dentro del Congreso estadounidense.