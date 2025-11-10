La creadora de contenido cubana Claudia Artiles, muy querida por sus seguidores por mostrar su día a día como madre de un niño con síndrome de Down y por su relación con el influencer Jorge Batista (Ultrack), sorprendió a todos al confesar que enfrenta una orden de deportación en Estados Unidos.

Durante una transmisión en directo en TikTok, la joven, que reside en Miami junto a su pareja, respondió con total sinceridad a las preguntas sobre su estatus migratorio. Artiles explicó que no ingresó al país mediante asilo político, sino con un parole de tres meses, y que en aquel momento tenía una reclamación vinculada al padre de su hijo. “Yo estaba casada por papeles y los abogados del padre de Marlon me dijeron que esperara un año y un día para aplicar a mi residencia por la Ley de Ajuste Cubano”, relató.

La influencer contó que, tras ese primer permiso, le extendieron el parole por un año más y luego comenzó a tramitar la residencia. Sin embargo, el proceso se complicó y tuvo que usar un grillete electrónico, una medida aplicada a las personas bajo supervisión migratoria mientras se resuelve su situación legal.

En pleno directo, Ultrack, siempre a su lado, intervino con una pregunta que dejó a muchos reflexionando: “¿Tú estás segura de que tú tienes parole? Porque a la mayoría de las personas que le otorgaron el parole ya les llegó la residencia”. Claudia, con una mezcla de resignación y honestidad, respondió: “Pues a mí no me ha llegado. Acuérdate que a mí me dieron una carta de deportación por lo de la corte, a mí se me atrasó por eso. Llegué tarde a una audiencia, y por eso te pueden hasta deportar”.

El momento provocó una avalancha de reacciones en redes sociales, donde cientos de cubanos en situaciones similares expresaron empatía y apoyo. Muchos recordaron lo fácil que resulta perder una cita migratoria por desinformación o errores de comunicación, algo que puede cambiar el rumbo de toda una vida.

Aunque la joven mamá no precisó la fecha exacta de la audiencia ni el estado actual de su proceso, sigue recibiendo asesoría legal y mantiene la esperanza de resolver su situación. Mientras tanto, continúa activa en redes sociales, compartiendo su rutina familiar y los momentos cotidianos junto a su hijo Marlon y su pareja.