La creadora de contenido cubana Claudia Artiles, muy querida por sus seguidores por mostrar su día a día como madre de un niño con síndrome de Down y por su relación con el influencer Jorge Batista (Ultrack), sorprendió a todos al confesar que enfrenta una orden de deportación en Estados Unidos.
Durante una transmisión en directo en TikTok, la joven, que reside en Miami junto a su pareja, respondió con total sinceridad a las preguntas sobre su estatus migratorio. Artiles explicó que no ingresó al país mediante asilo político, sino con un parole de tres meses, y que en aquel momento tenía una reclamación vinculada al padre de su hijo. “Yo estaba casada por papeles y los abogados del padre de Marlon me dijeron que esperara un año y un día para aplicar a mi residencia por la Ley de Ajuste Cubano”, relató.
La influencer contó que, tras ese primer permiso, le extendieron el parole por un año más y luego comenzó a tramitar la residencia. Sin embargo, el proceso se complicó y tuvo que usar un grillete electrónico, una medida aplicada a las personas bajo supervisión migratoria mientras se resuelve su situación legal.
En pleno directo, Ultrack, siempre a su lado, intervino con una pregunta que dejó a muchos reflexionando: “¿Tú estás segura de que tú tienes parole? Porque a la mayoría de las personas que le otorgaron el parole ya les llegó la residencia”. Claudia, con una mezcla de resignación y honestidad, respondió: “Pues a mí no me ha llegado. Acuérdate que a mí me dieron una carta de deportación por lo de la corte, a mí se me atrasó por eso. Llegué tarde a una audiencia, y por eso te pueden hasta deportar”.
El momento provocó una avalancha de reacciones en redes sociales, donde cientos de cubanos en situaciones similares expresaron empatía y apoyo. Muchos recordaron lo fácil que resulta perder una cita migratoria por desinformación o errores de comunicación, algo que puede cambiar el rumbo de toda una vida.
Aunque la joven mamá no precisó la fecha exacta de la audiencia ni el estado actual de su proceso, sigue recibiendo asesoría legal y mantiene la esperanza de resolver su situación. Mientras tanto, continúa activa en redes sociales, compartiendo su rutina familiar y los momentos cotidianos junto a su hijo Marlon y su pareja.
Preguntas frecuentes sobre la situación migratoria de Claudia Artiles y el contexto migratorio de cubanos en EE.UU.
¿Por qué Claudia Artiles enfrenta una orden de deportación en Estados Unidos?
Claudia Artiles enfrenta una orden de deportación porque llegó tarde a una audiencia migratoria, lo cual puede ser motivo suficiente para que las autoridades tomen acciones de deportación. Además, su proceso para obtener la residencia se complicó debido a estos retrasos.
¿Qué es un parole y cómo afecta el estatus migratorio de Claudia?
Un parole es un permiso temporal que permite a una persona ingresar y permanecer en Estados Unidos por un tiempo determinado. Según contó, Claudia Artiles entró con un parole de tres meses, el cual fue extendido por un año más. Sin embargo, el proceso para obtener su residencia no ha avanzado debido a complicaciones legales, incluida la orden de deportación.
¿Cuál es el impacto de las órdenes de deportación en las familias cubanas en EE.UU.?
Las órdenes de deportación pueden causar separación familiar, angustia emocional y una situación de vulnerabilidad para las familias cubanas en EE.UU. Muchas veces, estas órdenes se ejecutan sin previo aviso, dejando a los individuos con pocos recursos legales para apelar la decisión, como en el caso de Alexa Batista y otras familias mencionadas en el contexto.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.