Parece que la paz entre Ultrack y Amanda Sanz duró poco. El influencer cubano volvió a encender las redes —y la furia de la madre de sus hijas— con un comentario que soltó durante un live junto a su pareja, Claudia Artiles.

“Yo no perdonaría una infidelidad. No lo perdoné con dos hijas, no lo voy a perdonar ahora”, dijo Ultrack ante cientos de seguidores, desatando una tormenta digital y reviviendo los viejos rumores sobre su separación de Amanda.

La respuesta de la artista no se hizo esperar. Desde su cuenta de TikTok, Amanda le cantó las cuarenta sin filtros y con la fuerza que la caracteriza:

“Ultrack volvió a insinuar que yo le había sido infiel y que él no me los quiso perdonar. Yo te recomiendo que te preocupes por cosas más importantes que ponerte un cartel de tarrú y hacerme quedar a mí, la madre de tus hijas, como una mala mujer”.

Visiblemente molesta, Amanda aseguró que ya ha pasado demasiado tiempo desde que la relación terminó y que no entiende por qué su ex sigue mencionándola.

“A estas alturas, con tu esposa al lado y la familia linda que tienes, no hay necesidad de seguir hablando de mí”, afirmó tajante la cantante cubana.

La intérprete también mencionó a Claudia Artiles, actual pareja del influencer, dejando claro que no tiene nada en su contra, aunque sí una advertencia para Ultrack:

“A Claudia la respeto y la defiendo, pero tú tienes que ubicarte. Yo no quiero meter a una tercera persona. Creo que alguien te tiene que dar un stop. O te lo da Claudia o te lo doy yo”, soltó con firmeza.

Sin embargo, el enfrentamiento no terminó ahí. En otro live, Amanda subió el tono y lanzó nuevas acusaciones, aparentemente después de que Ultrack y Amanda intentasen ponerse en contacto con ella, dejando claro que no piensa quedarse callada:

“Hace mucho tiempo que no ve a sus hijas. Que se preocupe de eso. Me pasé meses calladita, pero lo que digas lo voy a responder. No tengo que darte explicaciones ni a ti ni a Claudia. Tú y yo, Ultrack, no tenemos nada que hablar por privado, ni de las niñas”, dijo, visiblemente alterada.

La cantante se mostró todavía más molesta al abordar el tema de la custodia y advirtió que no permitirá que sus hijas se vayan con su padre hasta que haya un proceso legal de por medio.

“Yo te dije que no se iban más contigo. Las niñas no se van con Ultrack hasta que me lleve a corte, y como él dijo que no lo iba a hacer, entonces no se van con él hasta que yo lo lleve a corte. Voy a empezar con todo el proceso”, aseguró.

La historia entre Amanda Sanz y Ultrack, marcada por rupturas, indirectas y viejas heridas, vuelve a ocupar titulares y a dividir opiniones entre sus seguidores. Mientras Amanda se enfoca en su carrera musical y en la crianza de sus hijas, Ultrack continúa mostrando su vida familiar junto a Claudia y el hijo de ella, aparentando una calma que, al menos por ahora, parece más digital que real...