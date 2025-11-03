El drama no da tregua en La Casa de Alofoke, el popular reality dominicano que se ha convertido en el nuevo epicentro del entretenimiento latino. En esta ocasión, los protagonistas del momento son los creadores de contenido cubanos Ultrack y Claudia Artiles, quienes reaccionaron con visible incomodidad ante el aparente desaire que sufrió Ultrack por parte de Pollito Tropical durante una conversación con la surcoreana Bibi, una de las invitadas más esperadas del programa.

Todo comenzó cuando Bibi —conocida por sus videos virales junto a JLexis— hizo su entrada triunfal al show. Sin embargo, la alegría del momento se transformó en tensión cuando Pollito, también participante, lanzó un comentario que dejó a más de uno con la boca abierta: “¿Tú andas con Ultrack?”, preguntó con gesto incómodo, mientras Bibi, quien durante su estancia en Miami compartió varios momentos con la pareja de cubanos, respondió con una risa nerviosa. La escena, breve pero intensa, se volvió viral en cuestión de minutos.

Poco después, Ultrack rompió el silencio en una transmisión en directo junto a Claudia, su pareja. Visiblemente dolido, el creador aseguró que la reacción de Pollito lo tomó por sorpresa. “¿Tú viste la reacción de Pollito cuando le dijeron que Bibi andaba conmigo? Me sentí súper mal, por los dos”, confesó Ultrack, dejando ver su incomodidad con lo sucedido.

Más adelante, Claudia Artiles también compartió su punto de vista, y sus palabras no pasaron desapercibidas. “No entiendo su reacción, si en la clínica de los pelos él nos saludó y todo bien. Ultrack le donó 500 dólares y yo le doné 100, que era lo que podía. Lo he apoyado mucho, compartí para que la gente lo apoye en mis historias”, comentó, dejando entrever cierta decepción.

Las declaraciones de la pareja encendieron las redes. Mientras algunos seguidores defendieron a Pollito Tropical, argumentando que todo pudo tratarse de una broma malinterpretada, otros consideraron que su gesto fue una clara muestra de desdén hacia Ultrack. “Se notó la incomodidad en su cara”, opinó una usuaria en Instagram.

Aunque Bibi solo estuvo un día en el reality, su presencia bastó para provocar un terremoto entre los concursantes. Ultrack y Claudia, por su parte, con sus palabras reconocieron que les dolió el gesto de Pollito Tropical. “Yo no había visto lo de Pollito hasta que Ultrack me lo enseñó, y es válido que le moleste. Igual, él [Pollito Tropical] es así, lo hizo jugando, pero bueno...”, concluyó Claudia con tono conciliador.