¡Una surcoreana repartera! Bibi, la popular influencer, se atreve con el reparto cubano junto Ultrack y Claudia Artiles

La reconocida creadora de contenido surcoreana Bibi sigue conquistando corazones cubanos en redes sociales. Durante su visita a la casa de los influencers cubanos Ultrack y Claudia Artiles en Miami, la influencer asiática no dudó en sumarse al sabor del Caribe y probar el reparto cubano, uno de los géneros urbanos más populares del momento.

En un video, Bibi aparece bailando junto a Ultrack y Claudia al ritmo del nuevo tema de Dany Ome, Kevincito El 13 y Descemer Bueno, una colaboración que se estrenará próximamente.

El clip, compartido por Ultrack, ha generado una ola de comentarios positivos y divertidos entre los seguidores, que celebran la naturalidad de Bibi y su entusiasmo por la cultura cubana.

“Reparto para Korea”, escribió el influencer al publicar el video, que acumula miles de reproducciones en pocos minutos.

Sin duda, la fusión de energía entre los creadores cubanos y la influencer coreana promete seguir dando de qué hablar en redes.