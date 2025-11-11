“Ya el gatico está a salvo”: bomberos de Mayabeque rescatan a un felino atrapado en una malla

Bomberos rescatan a un gato atrapado en una malla en San José de las Lajas, Mayabeque.

Bomberos del municipio de San José de las Lajas, en la provincia de Mayabeque, rescataron este martes a un gato que había quedado atrapado en una malla, según informó la activista Yenney Caballero.

Caballero explicó en Facebook que al recibir el aviso sobre el felino corrió hasta el lugar del incidente, consciente del peligro que representaba la altura en la que se encontraba el animal.

“Ya el gatico está conmigo sano y salvo. Darle las gracias al grupo de bomberos del municipio de San José de las Lajas”, escribió al compartir un video del rescate.

Según su relato, los bomberos actuaron con rapidez y profesionalismo.

“En cuanto llegué me atendieron muy bien, se movilizaron y fueron conmigo al rescate. El michi tenía su cabecita enredada en la malla, pero de salud se nota bien, comió picadillo y tomó agua”, detalló.

La publicación, que generó decenas de comentarios de apoyo, destaca el papel del cuerpo de bomberos de Mayabeque, que acudió de inmediato y logró liberar al gato sin lesiones aparentes.

“Yo estaba muy nerviosa, pero ellos actuaron rápido”, señaló Caballero.

Tras el rescate, la mujer agradeció a todos los que compartieron su publicación y anunció que busca una adopción responsable para el animal.

“Ahora a conseguirle un hogar donde lo cuiden y no vuelva a correr peligro”, añadió.

El gesto de los rescatistas ha sido celebrado en redes sociales, donde los usuarios destacaron la sensibilidad y la respuesta rápida de los bomberos ante una situación que pudo terminar de forma trágica.

También este martes pero en La Habana, un grupo de bomberos cubanos rescató a un perro que había quedado atrapado durante horas en la cascada ornamental del Hotel Nacional, en un nuevo operativo de salvamento animal.

La organización Bienestar Animal Cuba, en su capítulo habanero (BAC-Habana), alertó en Facebook sobre la situación del animal y pidió ayuda urgente a rescatistas o voluntarios cercanos, así como a los ciudadanos para que contactaran de inmediato a los bomberos.

“Un perrito está atrapado en la cascada del Hotel Nacional. Lleva horas allí, sin poder salir y en peligro real”, publicó la agrupación, que ha sido clave en los últimos años en la defensa de los derechos de los animales en la isla.

Menos de una hora después, la propia BAC-Habana informó que el rescate había sido exitoso gracias a la intervención del cuerpo de bomberos.