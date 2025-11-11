Bomberos rescatan perro atrapado en la cascada del Hotel Nacional en La Habana

Vídeos relacionados:
Un grupo de bomberos cubanos rescató este martes a un perro que había quedado atrapado en la cascada ornamental del Hotel Nacional de Cuba, en La Habana, después de varias horas de angustia.
La organización Bienestar Animal Cuba, en su capítulo habanero (BAC-Habana), alertó en Facebook sobre la situación del animal y pidió ayuda urgente a rescatistas o voluntarios cercanos, así como a los ciudadanos para que contactaran de inmediato a los bomberos.
“Un perrito está atrapado en la cascada del Hotel Nacional. Lleva horas allí, sin poder salir y en peligro real”, publicó la agrupación, que ha sido clave en los últimos años en la defensa de los derechos de los animales en la isla.
Menos de una hora después, la propia BAC-Habana informó que el rescate había sido exitoso gracias a la intervención del cuerpo de bomberos.
“Ya fue rescatado por los bomberos cubanos. Gracias a todos”, escribieron en la misma red social donde también pidieron un aplauso, devenido agradecimiento, para los bomberos.
El animal, según testigos, se encontraba exhausto y muy asustado, pero fuera de peligro.
“Y es que juntos somos invencibles”, subrayó la organización agradeciendo a los cientos de seguidores que se preocuparon por este can y ayudaron en llamar a los bomberos.
BAC-Habana añadió que al parecer el perro, por el estado en que se encuentra, debió escaparse de algún hogar.
El rescate del perro atrapado en la cascada del Hotel Nacional no es un caso aislado. Bomberos cubanos han protagonizado en los últimos meses varias acciones similares que demuestran su compromiso con la vida animal, incluso en condiciones de precariedad.
En Las Tunas, un gato fue salvado tras permanecer más de 24 horas atrapado en un pozo, gracias al aviso de vecinos y al rápido accionar de los rescatistas. La acción fue celebrada como un ejemplo de sensibilidad institucional.
Otro caso con fuerte repercusión ocurrió en Guantánamo, donde bomberos lograron sacar con vida a un cachorro atrapado en una vivienda en llamas.
En ese mismo territorio, un gato que llevaba días atrapado en el patio cerrado de una vivienda fue rescatado por el cuerpo de bomberos tras la denuncia de activistas.
De forma similar, en Sancti Spíritus, otro felino fue liberado de una azotea donde había quedado aislado sin agua ni comida.
En otro hecho notable en esa misma provincia, trabajadores de la Empresa Eléctrica y bomberos rescataron a un perro que había caído en una zanja profunda durante una obra pública.
