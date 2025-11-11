Abel Prieto sobre Díaz-Canel: "Nuestro pueblo lo quiere y lo admira"

Abel Prieto defiendió a Díaz-Canel en redes sociales en medio de críticas por su respuesta a una damnificada del huracán Melissa. La campaña #YoSigoAMiPresidente busca reforzar su imagen pese al descontento popular.

Martes, 11 Noviembre, 2025 - 14:33

Miguel Díaz-Canel y Abel Prieto © Cubadebate
Miguel Díaz-Canel y Abel Prieto Foto © Cubadebate

Vídeos relacionados:

El exministro de Cultura y presidente de Casa de las Américas, Abel Prieto, volvió a ponerse en la primera línea del aparato propagandístico del régimen cubano al publicar este domingo un mensaje de respaldo absoluto al gobernante Miguel Díaz-Canel, en medio de la crisis de imagen que afronta el gobernante tras su desafortunado intercambio con una anciana damnificada por el huracán Melissa.

“El enemigo miente impúdicamente y hace lo imposible para dañar su imagen; pero nuestro pueblo lo quiere, lo admira y lo reconoce como digno continuador de Fidel y Raúl. #YoSigoAMiPresidente”, escribió Prieto en su cuenta de X (antiguo Twitter).

Captura de pantalla X / @AbelPrieto11 - @agnes_becerra

El mensaje, acompañado del ya visible eslogan oficialista #YoSigoAMiPresidente, se inscribe en una nueva campaña digital de defensa del líder de la llamada “continuidad”, orquestada para contrarrestar el aluvión de críticas generadas por el episodio en Granma, donde Díaz-Canel respondió de manera grosera a una mujer que había perdido su cama y colchón con un seco “ni yo tampoco tengo para dártela ahora”.

Pocas horas antes, la ex-locutora del Noticiero Estelar de la Televisión Cubana, Agnes Becerra, había publicado otro mensaje con idéntico tono: “Cuanta mentira se pierde, va a parar a sus espaldas, pero es un hombre justo dirigiendo un país en situaciones extremas, con bloqueo y asumiendo una tarea inmensa. #YoSigoAMiPresidente”.

Ambos tuits, aparentemente espontáneos, responden a un mismo guion: transformar el descrédito en victimismo y presentar a Díaz-Canel como un líder asediado pero heroico, “digno continuador” del legado de los dictadores Fidel y Raúl Castro.

Lo más leído hoy:

Horas después, el propio gobernante respondió directamente a Prieto en su cuenta de X felicitándole por su 75 cumpleaños: “Al amigo entrañable y al brillante intelectual que muestra orgulloso su militancia revolucionaria sin renunciar jamás al humor cubanísimo, @AbelPrieto11, felicitaciones en tus juveniles 75”.

Captura de pantalla X / @DiazCanelB

El intercambio se inscribe en una estrategia de autopromoción cuidadosamente planificada: mientras Prieto actúa como vocero emocional del poder, el primer secretario del Partido Comunista devuelve el gesto en tono de camaradería, intentando reforzando la narrativa de unidad y continuidad.

Para muchos usuarios, sin embargo, el mensaje de Prieto es una muestra más de “chatarra propagandística”: una defensa impostada que ignora la indignación popular y recicla los clichés de la “guerra mediática”.

Lejos de lograr su propósito, la campaña del #YoSigoAMiPresidente parece haber profundizado la desconexión entre el discurso oficial y la realidad cotidiana de un país exhausto, donde cada gesto de adulación al poder resuena como una burla a la miseria y el dolor de todo un pueblo.

COMENTAR

Archivado en:

Miguel Díaz-Canel
Abel Prieto
Propaganda
Prensa oficialista en Cuba
medios oficialistas
Adoctrinamiento
Partido Comunista de Cuba
Redes sociales
Noticias de Cuba
Noticias en 2025
Noticias en Noviembre del 2025
Noticias del Martes, 11 de Noviembre del 2025

Redacción de CiberCuba

Equipo de periodistas comprometidos con informar sobre la actualidad cubana y temas de interés global. En CiberCuba trabajamos para ofrecer noticias veraces y análisis críticos.

Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí

Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí

¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+1 786 3965 689

Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.

Redacción de CiberCuba

Equipo de periodistas comprometidos con informar sobre la actualidad cubana y temas de interés global. En CiberCuba trabajamos para ofrecer noticias veraces y análisis críticos.

Siguiente artículo:

No hay más noticias que mostrar, visitar Portada