“No das el perfil”: Duro reproche de cubano a Díaz-Canel por su actitud con anciana tras el paso de Melissa

El creador cubano @mihumildeopinion55 reprochó a Díaz-Canel por su falta de empatía con una anciana damnificada del huracán Melissa.

El creador de contenido cubano identificado en Instagram como @mihumildeopinion55 lanzó un encendido reproche al gobernante Miguel Díaz-Canel por su actitud hacia una anciana damnificada del huracán Melissa, en el poblado de Cauto Embarcadero, en Granma, donde el mandatario respondió con visible molestia a una mujer que le reclamó haber perdido su cama: “Yo tampoco tengo para dártela ahora”.

En su video, publicado en su cuenta de Instagram, el influencer no se guardó nada. “San Canel, miseria de los limones caídos, este mensaje es para ti”, comenzó diciendo con ironía.

Su tono, mezcla de indignación y burla, fue directo al grano: “Tú que peleas hoy día con una vieja, que fuiste a ver a los damnificados y le manoteaste a una vieja que te dijo que no tenía cama. ¿Tú crees que eso sea digno de un presidente? No das el perfil, no.”

El cubano reprochó lo que millones de usuarios percibieron como un gesto de soberbia presidencial y falta de empatía en medio del desastre. “Eso es pendejismo de tu parte, so aura, San Canel de los limones caídos y de la miseria”, remató, usando el sarcasmo popular que hoy se ha convertido en el lenguaje más directo de la crítica política cubana.

El creador fue más allá y llevó su denuncia al terreno del absurdo que se ha vuelto costumbre en la política cubana. Cuestionó, como tantos cubanos, la ausencia de la esposa del mandatario, Lis Cuesta: “¿Por qué no llevaste a Peggy? Porque la iban a vestir de verde olivo y la iban a confundir con un tamal hecho de hojas de plátano, y con el hambre que hay en Cuba se la iban a querer comer.”

Sus palabras, tan irreverentes como populares, captaron la frustración de un país cansado de ver cómo el poder responde con gestos de desprecio al dolor de la gente. En redes, el episodio del “yo tampoco tengo” ya es símbolo de un liderazgo agotado, de un sistema que solo sabe responder a la miseria con cinismo.

El video del influencer llega después de que el gobierno desplegara toda su maquinaria mediática para intentar borrar la humillación pública que sufrió Díaz-Canel tras aquel intercambio.

Primero fue el programa Chapeando Bajito, que acusó a los medios independientes de “manipular” el contexto del diálogo. Luego, la propia primera secretaria del Partido en Granma, Yudelkis Ortiz Barceló, reapareció junto a la anciana Francisca —ya dócil y agradecida— en un video que pretendía mostrarla como símbolo de fidelidad revolucionaria.

“Les doy gracias a esa revolución tan linda y al comandante Fidel, que sigue vivo”, decía Francisca, con un entusiasmo que más parecía dictado que espontáneo. La escena, como tantas otras en la historia reciente, sirvió para confirmar lo que muchos ya sabían: en Cuba, el dolor se corrige frente a cámara.

Por eso el reclamo de @mihumildeopinion55 resuena más allá de la broma. Detrás del sarcasmo y la caricatura, hay un país que se reconoce en la impotencia de una anciana que solo pidió una cama, y en la burla de un presidente que perdió el sentido del decoro.

Entre limones caídos y tamales imaginarios, el video de este cubano resume lo que millones piensan y pocos pueden decir en voz alta: que el problema no es Melissa, ni la cama, ni la señora, sino un poder que lleva 65 años sin dar el perfil.