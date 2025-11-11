Médicos cubanos en el exilio exigen al régimen una respuesta urgente ante la crisis sanitaria en la isla

Vídeos relacionados:
El médico cubano exiliado Miguel Ángel Ruano Sánchez publicó este martes, en nombre del Gremio de Médicos Cubanos en el Exilio, una carta dirigida al gobernante Miguel Díaz-Canel y al ministro de Salud Pública José Ángel Portal Miranda, exigiendo una respuesta urgente ante la crisis sanitaria que atraviesa la isla.
El comunicado, publicado en Facebook desde Bogotá, Colombia, alerta sobre el grave deterioro clínico, higiénico y epidemiológico en Cuba, donde los casos presuntamente asociados a una arbovirosis se han multiplicado y la falta de medicamentos básicos impide un tratamiento adecuado a los pacientes.
En el texto, el gremio denuncia la desatención estatal, el silencio informativo del gobierno y la ausencia de una estrategia científica clara para enfrentar la crisis.
Además, advierte sobre el presunto intento del régimen de experimentar con un fármaco como parte de un “ensayo clínico” sin transparencia ni respaldo técnico comprobado.
La carta, dirigida a Díaz-Canel y al ministro Portal Miranda, fue enviada con copia a la Organización Mundial de la Salud (OMS), en un intento de internacionalizar la preocupación por la situación sanitaria de la isla.
Los médicos exiliados recuerdan que su reclamo se ampara en varios artículos de la Constitución cubana —entre ellos los que garantizan el derecho a la salud, la vida y la integridad física—, y responsabilizan al Estado de incumplir sus obligaciones.
“El pueblo cubano se encuentra en una situación de desamparo frente a una epidemia que el propio gobierno ha sido incapaz de controlar”, advierte el documento, que exige una respuesta de emergencia y medidas efectivas para detener la propagación de la enfermedad.
El Gremio de Médicos Cubanos en el Exilio concluye que la crisis no puede justificarse por factores climáticos ni estacionales, sino que es consecuencia del abandono institucional y la falta de recursos, agravada por la opacidad con que el régimen maneja la información sobre la salud pública.
El régimen informó recientemente más de 20 mil casos de chikungunya en Cuba, aunque las denuncias ciudadanas apuntan a una expansión mucho mayor del virus, con barrios completamente diezmados.
Por esa razón, recientemente la historiadora de arte y activista cubana Yamilka Lafita Cancio, conocida como Lara Crofs en las redes sociales, dirigió una carta abierta al gobernante Miguel Díaz-Canel y al ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, para exigir explicaciones ante el aumento sostenido de casos de chikungunya y otras arbovirosis que están diezmando a la población cubana.
Preguntas frecuentes sobre la crisis sanitaria en Cuba y el papel de los médicos cubanos en el exilio
¿Cuál es la situación actual del sistema de salud en Cuba?
El sistema de salud en Cuba está atravesando una grave crisis sanitaria, caracterizada por la falta de medicamentos básicos, equipos médicos y una infraestructura en ruinas. La situación se ha visto agravada por epidemias de enfermedades transmitidas por mosquitos, como el dengue y chikungunya, con hospitales desbordados y una respuesta estatal insuficiente.
¿Qué denuncian los médicos cubanos en el exilio sobre la crisis sanitaria en la isla?
Los médicos cubanos en el exilio, como Miguel Ángel Ruano Sánchez, han denunciado el colapso del sistema sanitario en Cuba, acusando al régimen de desatender la salud pública y de ocultar la magnitud de la crisis. Critican la falta de transparencia y de una estrategia clara para enfrentar los brotes epidemiológicos, así como el intento de experimentar con fármacos sin respaldo técnico adecuado.
¿Cómo está afectando la crisis sanitaria a la población cubana?
La población cubana está sufriendo las consecuencias de un sistema de salud colapsado, con escasez de medicamentos y falta de atención médica adecuada. La población recurre al mercado negro para obtener insumos médicos, y muchos prefieren no acudir a los hospitales debido a la falta de recursos. Enfermedades como el chikungunya están causando un impacto considerable en la calidad de vida de los cubanos.
¿Qué medidas están tomando los médicos cubanos en el exilio para visibilizar esta crisis?
Los médicos cubanos en el exilio han redactado cartas y comunicados dirigidos a las autoridades cubanas y a organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, para internacionalizar la preocupación por la situación sanitaria en la isla. Buscan denunciar la inacción del régimen y exigir una respuesta urgente y efectiva ante la crisis, amparándose en los derechos garantizados por la Constitución cubana.
