Médicos cubanos en el exilio exigen al régimen una respuesta urgente ante la crisis sanitaria en la isla

El médico cubano exiliado Miguel Ángel Ruano Sánchez publicó este martes, en nombre del Gremio de Médicos Cubanos en el Exilio, una carta dirigida al gobernante Miguel Díaz-Canel y al ministro de Salud Pública José Ángel Portal Miranda, exigiendo una respuesta urgente ante la crisis sanitaria que atraviesa la isla.

El comunicado, publicado en Facebook desde Bogotá, Colombia, alerta sobre el grave deterioro clínico, higiénico y epidemiológico en Cuba, donde los casos presuntamente asociados a una arbovirosis se han multiplicado y la falta de medicamentos básicos impide un tratamiento adecuado a los pacientes.

En el texto, el gremio denuncia la desatención estatal, el silencio informativo del gobierno y la ausencia de una estrategia científica clara para enfrentar la crisis.

Además, advierte sobre el presunto intento del régimen de experimentar con un fármaco como parte de un “ensayo clínico” sin transparencia ni respaldo técnico comprobado.

La carta, dirigida a Díaz-Canel y al ministro Portal Miranda, fue enviada con copia a la Organización Mundial de la Salud (OMS), en un intento de internacionalizar la preocupación por la situación sanitaria de la isla.

Los médicos exiliados recuerdan que su reclamo se ampara en varios artículos de la Constitución cubana —entre ellos los que garantizan el derecho a la salud, la vida y la integridad física—, y responsabilizan al Estado de incumplir sus obligaciones.

“El pueblo cubano se encuentra en una situación de desamparo frente a una epidemia que el propio gobierno ha sido incapaz de controlar”, advierte el documento, que exige una respuesta de emergencia y medidas efectivas para detener la propagación de la enfermedad.

El Gremio de Médicos Cubanos en el Exilio concluye que la crisis no puede justificarse por factores climáticos ni estacionales, sino que es consecuencia del abandono institucional y la falta de recursos, agravada por la opacidad con que el régimen maneja la información sobre la salud pública.

El régimen informó recientemente más de 20 mil casos de chikungunya en Cuba, aunque las denuncias ciudadanas apuntan a una expansión mucho mayor del virus, con barrios completamente diezmados.

Por esa razón, recientemente la historiadora de arte y activista cubana Yamilka Lafita Cancio, conocida como Lara Crofs en las redes sociales, dirigió una carta abierta al gobernante Miguel Díaz-Canel y al ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, para exigir explicaciones ante el aumento sostenido de casos de chikungunya y otras arbovirosis que están diezmando a la población cubana.