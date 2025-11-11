“No era ella quien debía retractarse”: Ola de críticas al régimen tras exhibir a anciana que se quejó ante Díaz-Canel

Vídeos relacionados:

La publicación en el Facebook de CiberCuba de la nota sobre la retractación forzada de Francisca, la anciana que interpeló a Miguel Díaz-Canel en El Cobre tras el paso del huracán Melissa, desató una ola de indignación y solidaridad que en pocas horas se convirtió en un fenómeno de opinión pública.

Miles de comentarios coincidieron en una idea simple y poderosa: “Lo que está dicho, está dicho. Y el mundo entero lo vio”.

El intento del régimen cubano de corregir el incidente con un video en el que la anciana aparece “agradecida” y ensalzando la llamada "revolución", fue interpretado por los usuarios como una maniobra de coacción.

“Seguro la amenazaron o le dijeron que dijera eso”, escribió uno de los internautas. Otro resumió el sentir colectivo con una frase lapidaria: “Puro teatro, ella fue forzada a declarar lo contrario”.

Una indignación transversal

El hilo de comentarios se transformó rápidamente en un mosaico de emociones: rabia, vergüenza, compasión, impotencia.

“Por mucho que quieran corregir, ya lo dicho está dicho y el mundo entero lo vio”, decía una usuaria. “El que debe retractarse es el presidente, no ella”, añadía otro.

El tono fue unánime: la anciana no hizo nada malo, fue el poder quien perdió el control moral de la escena. “No entiendo por qué tanto escándalo. Ella solo dijo la verdad: que no tenía cama. ¿Eso ahora es delito?”, escribieron.

La indignación se alimentó además del contraste entre la humildad de Francisca —una maestra jubilada de 71 años, que perdió todo en el huracán— y la actitud descompuesta del palaciego gobernante, quien le respondió: “¡Y yo tampoco tengo para dártela ahora!”.

“Una persona que lo ha perdido todo pide una cama, y el presidente del país le contesta con soberbia. ¿Y la que debe disculparse es ella? Vergüenza debería darle”, opinó otro lector.

“El guion ya no funciona”

Decenas de comentarios denunciaron la repetición del método propagandístico: el uso de videos “corregidos” para maquillar el descontento social.

“Siempre es el mismo guion”, escribió un usuario. “Primero humillan, después presionan, luego sacan un video para que el pueblo diga que fue un malentendido”.

La percepción de montaje fue total. “Se nota cuando la ‘dirigente’ le sopla las respuestas a la pobre mujer”, decía otro. “Ni la señora sabe lo que está diciendo. Está cansada, confundida, rodeada de uniformes verdes. Da pena”.

Para muchos, el video fue una nueva evidencia del miedo del poder: “Intentan tapar lo que todos vimos. Pero ya no les funciona. No hay edición que borre la cara de esa mujer cuando dijo que no tenía cama”.

Compasión y símbolo

En medio de la furia, emergió un tono de ternura. Francisca se convirtió en símbolo del pueblo que sufre y aún se atreve a hablar.

“Dios mediante, no le pase nada por decir la verdad”, escribió alguien. “Ella habló por millones que duermen en el suelo, sin colchón ni esperanza”, añadió otro.

El eco religioso fue recurrente. “Los hijos de Dios estamos orando por Cuba”, afirmaban varios mensajes, interpretando el episodio como un acto de revelación: “Dios permite estas cosas para mostrar la miseria del gobierno y la nobleza del pueblo”.

La anciana, que en el video de “retractación” aparece agradeciendo a la "revolución" y evocando a Fidel Castro, fue percibida por muchos como una víctima de manipulación emocional. “Ella no está arrepentida, está asustada. Se nota en sus ojos, en su voz. Le están dictando lo que debe decir”, opinó un comentarista.

Del hecho individual al repudio sistémico

El caso rebasó rápidamente el hecho puntual y se convirtió en una denuncia colectiva contra el modelo represivo cubano.

“Esto es lo mismo que hacen con los presos, con los médicos, con los jóvenes: obligarlos a retractarse. Es el método de siempre”, señaló un comentario que recibió decenas de reacciones.

Otros fueron más tajantes: “Es la dictadura mostrando su verdadero rostro. Ya no hay ni respeto por los ancianos. Los intimidan hasta hacerlos pedir perdón por decir la verdad”.

Un usuario sintetizó el clima de desencanto: “Tratan de corregir lo que no se puede corregir. Lo dicho está dicho. Lo vimos todos, y eso no se borra”.

El poder de las redes y el fracaso del miedo

El alud de reacciones también revela un dato de fondo: el desgaste del monopolio narrativo del Estado totalitario.

Por décadas, el régimen pudo imponer su versión sin resistencia. Pero esta vez, la corrección oficial se encontró con un público empoderado, que contrasta versiones, graba, comparte y opina.

“Antes podían mentir, ahora no. Las redes son los ojos del pueblo”, escribió un internauta. Otros remarcaron que, por primera vez, “la vergüenza es colectiva, pero el miedo está cambiando de bando”.

“El pueblo ya no se calla. Ni con amenazas ni con cámaras. Lo que hicieron con esa anciana solo demuestra que temen a la verdad”.

“Que se retracte él”

La frase se repite en decenas de mensajes: “El que debía retractarse es Díaz-Canel”.

Esa idea concentra el sentimiento de justicia invertida que domina los comentarios. “Ella no ofendió a nadie. Solo dijo su necesidad. El grosero fue él”, se lee una y otra vez.

Otros ironizaron: “¿Y ya le dieron la cama? Porque si era por eso, todo este circo no le trajo ni un colchón”. Un mensaje lo resumió con dureza: “El presidente contestó con despotismo a una mujer que lo perdió todo, y ahora la hacen pedir perdón. Es como si el padre golpea al hijo y luego le prohíbe llorar”.

“Ya nadie les cree”

La conversación digital deja una conclusión unánime: la manipulación perdió eficacia.

“Ya nadie les cree nada”, dice un comentario con más de cien reacciones. “Cada intento de limpiar su imagen los ensucia más”.

Y otra voz, entre cientos, lo sintetizó con el cansancio de quien ya lo ha visto todo: “Esto no es un error de comunicación. Es la esencia del sistema: intimidar, corregir, controlar. Pero esta vez, no les funcionó. Lo dicho, dicho está”.