La creadora de contenido cubana Claudia Artiles, conocida por su activa presencia en TikTok e Instagram y pareja del influencer Ultrack, respondió con naturalidad y humor a las críticas sobre su cambio físico durante una reciente ronda de preguntas y respuestas con sus seguidores.

Una usuaria le preguntó directamente: “¿Por qué has engordado tanto y hablas diferente a cuando estabas sola?”

Artiles, quien es madre de un niño de dos años llamado Marlon, no dudó en contestar con una mezcla de sinceridad y buena vibra:

“Sí, he engordado, pero es la tranquilidad. Cuando estás tranquila significa que estás feliz y sientes paz, y te da por comer. Me pongo a ver una película por la noche, me da hambre, me pido un McDonald’s. Lo que me dé deseos de comer, me lo como. Chocolate, dulce, todo, pa’ dentro.”

La influencer añadió que pronto se someterá a una operación estética, y con su característico sentido del humor, aseguró: “Ahora, cuando me opere, esta cuerpa va a quedar mejor, mejor de lo que estaba.”

Además, habló sobre su evolución personal y su crecimiento en redes sociales:

“Sí, he cambiado mi forma de hablar y expresarme. He cogido más seguridad. A lo mejor antes estaba más tímida, ahora estoy más activa en Instagram y me siento más segura. Me he vuelto más fuerte gracias al hate que me hacen. Sigan así, que van bien.”

Con más de dos años compartiendo contenido en plataformas digitales, Claudia Artiles se ha convertido en una figura muy seguida por su carisma, su estilo cercano y su manera espontánea de responder a las críticas.