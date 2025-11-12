"Quiero que hable, que no se pliegue": María Victoria Gil se pronuncia sobre juicio a su hermano por espionaje

Vídeos relacionados:

El juicio que comenzó este martes en La Habana contra el exministro de Economía -identificado en la carpeta judicial como Alejandro Miguel Fernández y al que la familia llama Alejandro Gil- se celebra a puerta cerrada y con la familia prácticamente incomunicada.

En una entrevista con el periodista de Univision, Javier Díaz, su hermana María Victoria Gil, abogada de profesión, ofreció un testimonio duro, directo y teñido de angustia sobre la situación del acusado y de la familia.

María Victoria describió desde el inicio la falta de información y las trabas a la comunicación: "el juicio está totalmente blindado… no tengo comunicación porque a mi sobrina y a mi sobrino desde ayer les quitaron el internet y les bloquearon el WhatsApp".

"Un ensañamiento brutal"

La hermana del exministro no escatimó en adjetivos para definir lo que, según ella, es una persecución política con ribetes personales: "esto es un caso típico de un ensañamiento brutal".

Gil recordó que su hermano lleva "más de un año detenido en una cárcel de alta seguridad" -una circunstancia que ella relata con horror y detalle- y añadió: "está sufriendo… tratos vejatorios… ha bajado 50lb, no tiene cabello, tiene una alopecia areata provocada por el estrés".

Aunque reconoce que en el poder "se entra en eso" y que la corrupción es sistémica, defendió la hipótesis de que su hermano no fue un espía al uso: "yo dudo mucho… que mi hermano haya sido capaz de convertirse en un espía. Yo lo que sí pienso es que mi hermano quiso cambiar cosas… se volvió molesto porque quiso cambiar cosas dentro de la estructura económica de Cuba".

Lo más leído hoy:

Para ella, el verdadero "delito" habría sido su voluntad de impulsar cambios favorables a la propiedad privada y al sector no estatal.

Cuando se le preguntó si creen que el régimen podría fusilarlo, lo negó con rotundidad: "no lo creo".

Confianza -y escepticismo- en la justicia

María Victoria combina su escepticismo sobre el sistema con una apuesta personal por la figura del presidente del Tribunal Supremo Popular que preside el proceso.

"Tengo fe en el juicio de hoy porque el Presidente del Tribunal Supremo Popular… es Rubén Remigio… sé que no va a permitir ninguna deslealtad ni nada que perjudique al encausado en este caso", alegó..

Explicó que estudió en la universidad con Rubén Remigio y que esa relación profesional la lleva a albergar "una ilusión y cierta esperanza" en que el proceso pueda terminar con un sobreseimiento.

Aun así, reconoció la paradoja: "indiscutiblemente todos conocemos que Cuba no es un estado de derecho… al no ser un estado de derecho cualquier cosa puede suceder".

Por ello subrayó la importancia de una defensa técnica: "el abogado que tenemos… es el doctor Abel Solar, es especialista en este tipo de delitos y confiamos plenamente en su capacidad para la defensa".

La fiscalía, según explicó María Victoria, acusa por el delito de espionaje -"un delito de alta peligrosidad… uno de los más graves del código penal cubano"- y, en su formulación, la petición fiscal para ese delito "es de cadena perpetua".

La familia pide que hable, que no se sacrifique en vano

Frente a la posibilidad de que el acusado guarde silencio para proteger a otros o para no sacrificar su propia integridad, la hermana lanzó un consejo punzante: "le dije a mi hermano… habla, no te pliegues, no tengas miedo… más vale morir con dignidad que vivir humillado".

Y añadió: "la dignidad no tiene precio… la libertad no tiene precio… la verdad no tiene precio".

En la entrevista también defendió que, aunque su carácter es "sanguíneo" y en el pasado pronunció frases que el gobierno manipuló -"yo la fusilaría completa", dijo refiriéndose a la camarilla que, a su juicio, ha dañado al pueblo cubano- no debe interpretarse como un deseo de que maten a su propio hermano.

"Si el gobierno cubano interpretó que yo también quería matar a mi hermano, pues lo que interpreta el gobierno cubano para mí no tiene valor ninguno", aseguró.

¿Qué pide María Victoria Gil?

Cerrando la conversación, María Victoria hizo una recomendación a su hermano: "no cuides las espaldas de alguien que nadie lo merece… pon toda la carne en el asador".

"Morir por una causa de verdad en la que has puesto a la palestra toda la corrupción de una cúpula castrista… vale la pena morir y convertirte en un héroe de la patria", añadió.

La entrevista dejó -además de la denuncia sobre las condiciones de detención y la incomunicación familiar- preguntas abiertas sobre la naturaleza exacta de las pruebas y de la calificación del delito (si se trata de espionaje para un poder extranjero o de otro tipo de conducta), y subrayó el carácter cerrado y opaco del proceso que desde este martes comenzó en La Habana.

Mientras el juicio avanza a puertas cerradas, la familia, la defensa y el país esperan respuestas que, por ahora, solo constan en la versión pública de una fiscalía que solicita la pena máxima por un delito considerado "contra la seguridad del Estado".

La hermana, abogada y testigo doliente, apostó por la vía jurídica: "tengo la esperanza de que exista la posibilidad de un sobreseimiento libre y definitivo… por ausencia o por falta de pruebas contundentes".

El proceso judicial, que comenzó este martes en la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado, en el municipio habanero de Marianao, se desarrolla bajo un fuerte dispositivo militar y en estricto secreto, según reportes de medios independientes.

El régimen cubano ha justificado la celebración del juicio a puerta cerrada por “razones de seguridad nacional”.

Laura María Gil, la hija del exministro que en días recientes calificó de “total manipulación” las acusaciones contra su padre, había manifestado su intención de asistir al juicio pese a las restricciones, pero le fue impedida la entrada.

Alejandro Arnaldo Gil González, el otro hijo, sí fue autorizado a estar presente.

En un mensaje de audio divulgado en redes sociales, Laura María Gil denunció que su familia se enteró de la fecha del proceso por televisión, y que sus comunicaciones fueron limitadas el mismo día del anuncio oficial.

“A mí nada me cambia la idea de que espía no es”, dijo entonces, defendiendo la inocencia de su padre y asegurando que haría “todo lo posible” por acompañarlo durante el proceso.

El juicio a Alejandro Gil Fernández, destituido en febrero de 2024 y convertido en una de las caídas políticas más estrepitosas del gobierno de Miguel Díaz-Canel, incluye acusaciones de espionaje, malversación, cohecho, evasión fiscal, lavado de activos y falsificación de documentos públicos. La Fiscalía solicita cadena perpetua para el exfuncionario.